CHP'nin başörtü kanunu teklifi ile ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Doğrusu bu düzenlemenin anayasal düzeyde yapılması"

Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsüyle ilgili düzenleme konusunda da konuştu. Konu ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yazıcı, “Din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24. maddesine bir ilave cümle yerleştirmek suretiyle bunu yüce Meclisin onayına sunacağız” dedi.

"ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsü konusunda CHP tarafından ortaya atılan kanun teklifini değerlendirdiklerini ve konu ile ilgili çalışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başladıklarını ifade ederek “Cumhuriyet Halk Partisi’nin teklif vermesinden sonra bu konu Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırıldı ve bu çalışmayı sürdürüyoruz. Bu alan bizim bildiğimiz bir alan, bu alanda yorulduk, çok çile çektik ve bu alanda gerçekten travmaya maruz kalmış ailelerin dramlarını gördük, şahitlik yaptık. Kendi hanelerimizde de bunlara benzer şeyleri yaşadık. Ama bu sorunu biz çözmüştük aslında, yani Türkiye gündeminde başörtüsü diye bir sorun kalmamıştı. Çünkü uygulamalar, yıllardır uygulanan aşağı-yukarı 80’li yıllardan bu yana Türkiye’de başörtüsüyle alakalı, özellikle eğitim-öğrenim hakkının engellenmesi konusundaki baskıcı uygulamalar yasal dayanaktan yoksundu. Ne anayasal düzeyde, ne kanun düzeyinde herhangi bir norm olmaksızın fiili bir durum vardı” şeklinde konuştu.

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"DÜZENLEME ANAYASAL DÜZEYDE YAPILMALI"

“Mademki hala risk var, tehlike var diyorsunuz, bu konudaki yasaklayıcı uygulama geri döner kaygısı hususu var deniyor. Sözüm ona güya bunu gidermek için bir kanun düzeyinde düzenleme öneriyorsanız, doğrusu bu düzenlemenin anayasal düzeyde yapılması. Çünkü hak ve özgürlükler, hak ve özgürlük kataloğunda yer alması gerekir, bunun yer alacağı yer de Anayasa'dır” açıklamalarını yapan Yazıcı, çalışmalar konusunda henüz net bir noktaya gelinmediğini ifade ederek, “Aşağı yukarı her bir arkadaşımızın kimi kümeler halinde, kimisi de farklı önerileri var. Bunlar regüle edilecekler bir maddeye dönüştürülecek. Bunu Anayasa'nın hangi maddesine yapalım, bunun tartışmasını yaptık. Genelde din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24. maddesine bir ilave cümle yerleştirmek suretiyle bunu yüce Meclisin onayına sunacağız” dedi.