ADD Genel Başkanı Bozkurt'tan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: "Aman bize oy verecekler diye sen türbana özgürlük çıkartamazsın”

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunda yaptığı çıkışı değerlendirerek sert ifadeler kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye ve siyaset gündemi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını konuşuyor. Kılıçdaroğlu, kanun yapılması çağrısında bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa değişikliğini işaret etti. Tüm bu yaşananları Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt değerlendirdi.

ADD Genel Başkanı Bozkurt'tan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: Aman bize oy verecekler diye sen türbana özgürlük çıkartamazsın

"TÜRBANA ÖZGÜRLÜK İÇİN YASA ÇIKARAMAZSIN"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gösteren," Hepimize Cumhuriyetin kurucularından miras bir görev var. Bazılarımız bu görevin farkında değil. Şu parti de bu parti de siyaset yapıyor. Cumhuriyet dünyada eşi benzeri olan bir devlet değildir. Aman bize oy verecekler, aman efendim bize oy vermezler. Anayasanın 24. maddesi orada durduğu sürece sen türbana özgürlük için yasa çıkaramazsın, çıkar da görelim. Kimse bu kimseye herkes dahil devletin herhangi bir kanunu din kurallarına bağlayamaz. Bunu şiddetle reddediyorum” diye konuştu.

ADD Genel Başkanı Bozkurt'tan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: Aman bize oy verecekler diye sen türbana özgürlük çıkartamazsın

"BÖYLE BİR ŞEYİN ANAYASA HALİNE GETİRİLMESİ VAHİMDİR"

CHP'nin önerisi ve yasa teklifinin anayasayla uyumlu olduğunu düşünmediğini ifade eden Bozkurt," Böyle bir şeyin anayasa haline getirilmesi çok daha vahimdir. Çünkü anayasamız da zaten güvence altındadır. Böyle bir güvenceye gereksinim de yok. Dolayısıyla bu insanların inançlarıyla oynamamak lazım. Laik demokratik, sosyal hukuk devletini bütün kurallarıyla işletirsek kimsenin yok başını örttüm yok başını açtım diye endişe etmesine gerek olmaz” ifadelerini kullandı.

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