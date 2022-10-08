ADD Genel Başkanı Bozkurt'tan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: "Aman bize oy verecekler diye sen türbana özgürlük çıkartamazsın”

Türkiye ve siyaset gündemi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını konuşuyor. Kılıçdaroğlu, kanun yapılması çağrısında bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa değişikliğini işaret etti. Tüm bu yaşananları Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt değerlendirdi.

"TÜRBANA ÖZGÜRLÜK İÇİN YASA ÇIKARAMAZSIN"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gösteren," Hepimize Cumhuriyetin kurucularından miras bir görev var. Bazılarımız bu görevin farkında değil. Şu parti de bu parti de siyaset yapıyor. Cumhuriyet dünyada eşi benzeri olan bir devlet değildir. Aman bize oy verecekler, aman efendim bize oy vermezler. Anayasanın 24. maddesi orada durduğu sürece sen türbana özgürlük için yasa çıkaramazsın, çıkar da görelim. Kimse bu kimseye herkes dahil devletin herhangi bir kanunu din kurallarına bağlayamaz. Bunu şiddetle reddediyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

"BÖYLE BİR ŞEYİN ANAYASA HALİNE GETİRİLMESİ VAHİMDİR"

CHP'nin önerisi ve yasa teklifinin anayasayla uyumlu olduğunu düşünmediğini ifade eden Bozkurt," Böyle bir şeyin anayasa haline getirilmesi çok daha vahimdir. Çünkü anayasamız da zaten güvence altındadır. Böyle bir güvenceye gereksinim de yok. Dolayısıyla bu insanların inançlarıyla oynamamak lazım. Laik demokratik, sosyal hukuk devletini bütün kurallarıyla işletirsek kimsenin yok başını örttüm yok başını açtım diye endişe etmesine gerek olmaz” ifadelerini kullandı.

Altılı masada bir çatlak daha! Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine tepki gösterdi: "Kapanmış yaraları konuşmayı doğru bulmuyorum"

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına çarpıcı yorum: Farkında olmadan bize bir pas verdi, bizim de golü atmamız lazım

Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: "Kemal beyi tebrik etmek gerekir"

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının arkasında kim var? Ahmet Hakan o isimleri tek tek yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu! Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına yanıt verdi: "Çözümünü anayasa düzeyinde sağlayalım"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Mahcubiyetinden gündem değiştirmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki..."

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü resti! "Hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın"

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü çıkışı! Geçmişte yaptığı açıklamalar gündem oldu