MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü resti! "Hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Devlet Bahçeli, toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklama sırasında masasının üzerinde "Türkçülüğün Esasları" adlı kitabın bulunmasını nasıl yorumladığı sorusuna Bahçeli, "Okumasında yarar var diye düşünüyorum." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu'nun "geçmişte başörtüsü konusunda CHP'nin de hataları olduğunu ve bu konuyu siyasetin tekelinden çıkarmak için kanun teklifi vereceklerini" ifade ettiği açıklamaların sorulması üzerine Bahçeli şunları söyledi:

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"Başörtüsü meselesi Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi siyaset öncesi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Böyle bir yasa TBMM'ye geldiğinde MHP geçmiş dönemde başörtüsü konusunda verdiği Meclis kararının arkasında durur, yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın başörtüsüne."

HDP'NİN KAPATILMASI

Meclis Başkanlığına sunulan yeni fezlekeler olduğu ve HDP'nin kapatılma sürecinin anımsatılmasına üzerine Bahçeli, "Süreç devam etmelidir." diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN FEZLEKESİNİ ÖNE ALIRIM"

Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fezlekesinin olduğunun belirtilmesi üzerine "Bana kalsa öne alırım Kılıçdaroğlu'nun fezlekesini." ifadesini kullandı.

"BİDEN, KÜRSÜDE KILIÇDAROĞLU'NU GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKTIR"

Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğinin dile getirilmesine de Bahçeli, "ABD'ye gitmek bir çıkış yolu ise gitmesinde yarar var. Biden zaten kürsüde, yolda yolunu şaşırır hale gelmiştir. Kılıçdaroğlu'nu gördüğünde de çok şaşıracaktır." karşılığını verdi.

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