6’lı masaya davet edilmediği için tehditler savuran Pervin Buldan, rota değiştirdi!

HDP’li Pervin Buldan, geçtiğimiz aylarda 6’lı masanın HDP’yi toplantıya davet etmemesi üzerine “Biz demirden leblebiyiz ağzınıza alırsanız dişleriniz dökülür” ifadelerine yer verip üyeleri tehdit etmişti. Bugün ise muhalefete cesaret dersi vererek mücadeleye davet etti.

“CESUR OLUN”

Buldan konuşmasında “Tecrite karşı her zamankinden daha fazla karşı çıkma ve mücadele etme zamanıdır. Buradan muhalefete de sesleniyorum. İktidarın savaş politikaları karşısında sessiz kalarak yolsuzluk ve rant değirmenine su taşımayın. Cesur olun, net olun.

Barış politikasın sahip çıkmak, ülkeye sahip çıkmaktır, yaşama sahip çıkmaktır. Demokrasiye, hukuka, adalete sahip çıkmaktır.

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AKP - MHP iktidarının sürdürdüğü savaş siyasetinin yarattığı ağır sonuçları görmeden, bunlara karşı tavır almadan, Türkiye’de gerçek demokrasi ve özgürlük mücadelesini yürütmek mümkün değildir. İktidarın savaş siyaseti ülkeyi cehenneme çevirmişken, Kürt halkının çektiği acıları anlamadan bu kirli siyasetin sonucu olarak ortaya çıkan detaylar üzerinde spekülasyon yapmak, AKP- MHP siyasetinin tuzağına düşmekten başka bir işe yaramayacaktır.” ifadelerine yer verdi.