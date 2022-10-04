Amerikan Forbes Dergisi bile anladı! Türkiye için “Geleceğin ordusunu kuruyorlar” manşetleri!

Amerikan Forbes Dergisi Türkiye ve milli ürünlerimiz SİHA’larımız hakkında övgü dolu sözlere yer verdi.

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Amerikan Forbes Dergisi bile anladı! Türkiye için “Geleceğin ordusunu kuruyorlar” manşetleri!

Yerli ve milli SİHA'larımız, uluslararası başarı sağlamaya ve konuşulmaya devam ediyor. ABD'nin önde gelen dergilerinden Forbes, Türkiye'nin savunma sanayisindeki adımlarına övgü dolu sözler yöneltti. Forbes analisti Amir Hüseyin "Türkiye hiper savaş yeteneği olan ordu kuruyor" başlığı ile bir analiz yayınladı.

Amerikan Forbes Dergisi bile anladı! Türkiye için Geleceğin ordusunu kuruyorlar manşetleri!

“HATIRI SAYILIR DESTEK”

Türkiye'nin dış politikada aktif bir rol oynadığını belirten Amir Hüseyin, “Türkiye, PKK ile uğraşıyor, Suudi Arabistan ve BAE'ye karşı Katar'ı destekledi, Suriye'de art arda operasyonlar yaptı ve Libya'da hükümeti destekledi. Bunun yanı sıra Azerbaycan'a Karabağ savaşını kazandırdı ve şimdi Türkiye Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Ukrayna'ya hatırı sayılır destek veriyor" ifadelerini kullandı.

İşte Amir Hüseyin’in önemli satır başlıkları;

Bu projeler gelecekteki savaşlarda etkin şekilde kullanılacak silahlar üretmek ve yeni projelere ufuk olması için bir bakış açısı sağlıyor. Türkiye, donanmadan havaya havadan karaya bir çok alanda proje üretiyor.

Şimdi size bunlardan bir kaç tanesini örnek olarak vereceğim.

Amerikan Forbes Dergisi bile anladı! Türkiye için Geleceğin ordusunu kuruyorlar manşetleri!

Kargu: KARGU tek er tarafından taşınabilen, görüş içi ve görüş ötesi hedefleri tespit ve imha etme kabiliyetine sahip, Taşınabilir Döner Kanatlı Milli Vurucu İHA çözümüdür. 5 km menzil ve 30 dakika havada kalma ile Kargu Libya'da ve belki de Dağlık Karabağ'da test edildi.

TB2: Baykar'ın TB2'si şu anda herhangi bir Çinli veya ABD'li İHA'dan daha fazla ihraç edilen tek SİHA'dır. Koral gibi Elektronik Harp sistemleriyle uyumlu olan TB2 Rus Hava Savunma sistemlerini Suriye ve Ermenistan'da başarıyla imha etti. Aselsan'ın CATS EO/IR görüş sistemi ile donatılan ve Türk yapımı MAM-C, MAM-L ve LUMTAS hassas mühimmatla donanmış olan TB2, yüzlerce Hava Savunma Sistemi, zırh ve topçuyu imha etti.

Anka-S & Aksungur: Anka, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin TB-2'ye kıyasla daha büyük ve daha yetenekli İHA sistemidir. Aksungur, Denizaltı savaşında görev yapabilme özelliğine sahiptir.

Akıncı: 38 bin fitte yaklaşık 26 saat uçarak dayanıklılık rekoru kıran yeni Baykar SİHA'sı. SİHA, 3 bin librelik büyük bir yük taşıma kapasitesine sahip, İHA'ya Türkiye tarafından geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan Görsel Menzilli Havadan Havaya Füze ve Görsel Menzilli Havadan Havaya Füze konuşlandıracak.

MIUS: Baykar'ın Mach 1 yetenekli çok amaçlı SİHA'sının 2023'te uçması planlanıyor. Havadan havaya ve havadan karaya görev yapabilen MIUS, önemli bir seferi muharebe kabiliyeti sağlamak için Anadolu LHD'de konuşlandırılacak. Tahminler, 50'ye kadar Baykar TB-3 ve MIUS SİHA'sının Anadolu tarafından taşınacağını gösteriyor.

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