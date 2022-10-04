Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kişisel veriler hakkında değerlendirmeler "İzinsiz toplanması temel bir insan hakkı ihlalidir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 1. Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu'nda önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kişisel veriler hakkında değerlendirmeler "İzinsiz toplanması temel bir insan hakkı ihlalidir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir otelde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) iş birliği ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen 1. Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulunarak, “Güvenli medya bizim hakikat mücadelemizin de bir parçasıdır'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kişisel veriler hakkında değerlendirmeler "İzinsiz toplanması temel bir insan hakkı ihlalidir"

“MEDYA DEĞİŞİME UĞRADI”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir otelde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) işbirliği ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen 1. Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu’nda bilginin yayıldığı medyanın geçtiğimiz döneme nazaran çok daha hızlı ve önemli değişimler yaşadığını ve kültüründe değişime uğradığını belirtti.

“İNSAN HAKKI İHLALİ”

Fahrettin Altun konuşmasında Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün görüyoruz ki bilginin çok hızlı şekilde toplanması, işlenmesi ve aktarılması, bireylerin mahremiyet, rahatsız edilmeme, anonim kalma ve lekelenmeme gibi özellikle manevi varlığına ilişkin haklarını tehdit edebiliyor. Kişisel verilerin korunması fikri, bu tehditle mücadele etme arayışının bir yansımasıdır. Kişisel verilerin, şahıslardan izinsiz olarak toplanması, her şeyden önce, temel bir insan hakkı ihlalidir. Kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliğiyle doğrudan bağlantılıdır. Veriye dayalı bir ekosistemde mahremiyetin en zor korunacağı alan hiç kuşkusuz dijital teknoloji alanıdır. Bu alanda mahremiyetin korunması, kişisel verilerin korunmasından geçer. Kişisel veriler, kişinin sadece geçmişini ve bugününü değil aynı zamanda geleceğini de etkileyebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında günümüz toplumsal gerçekliği içinde kişisel verilerin korunması, temel bir ihtiyaç haline gelmiştir." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kişisel veriler hakkında değerlendirmeler "İzinsiz toplanması temel bir insan hakkı ihlalidir"

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