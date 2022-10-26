Son dakika | AK Partili Numan Kurtulmuş açıkladı! Başörtüsü düzenlemesi için referandum yapılacak mı?

A Haber canlı yayına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, başörtüsü düzenlemesi kapsamında gündeme gelen referandum konusuna değinerek şunları söyledi:

"Samimiyseniz bir Anayasa yapalım. Meclis'e gelsin. Burada bütün parrtiler bir samimiyet sınavından geçecek. Binlerce insanın hayatını mahvetmiş bir zulümden bahsediyoruz. Bu anlamda diğer partilerle bir mutabakat arayışında olmak doğru olur. Amacımız bu yasağın tamamıyla gündemden kalkması.

İnşallah referanduma gitmeden parlamentoda çözülür. Seçim takvimi başkadır, bu referandum takvimi başka olarak ele alınmalıdır."

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NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış programında yaptığı konuşmada başörtüsü düzenlemesi konusunda referandum yapılabileceğini ifade ederek, "İlk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Sıkıyorsa bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa referanduma götürelim. Kararı millet versin." demişti.

Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan AK Partili bir isim ise, "Referandum için ayrı bir tarihe gerek yok ki o da seçim günü yapılabilir" ifadesini kullanmıştı.

REFERANDUM NE DEMEK?

Referandum, plebisit veya halkoylaması; anayasa değişikliği, yasaların kabulü gibi bazı önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır.