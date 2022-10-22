Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuşuyor

Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Siz hep bizimle beraber oldunuz, dik durdunuz. Onun için birileri Malatya'yı çok kıskanıyor. Varsın kıskansınlar, biz yolumuza devam edeceğiz. Malatya'nın bugünkü şehir merkezine ne derlerdi eskiden, öğreneyim bakayım. Aspuzu. Bağları bahçeleri, sularıyla burası öylesine güzel bir yermiş ki, adına pek çok şair şiirler yazmış. Malatya böyle bir yer. Malatya bugün de göreni kendine hayran bırakan bir şehir.

Haberin Devamı

"20 YILDA 33 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

Geçtiğimiz 20 yılda bu kadim şehrimize eser ve hizmetler kazandırmanın peşinde olduk. 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yaptık. Yakışır Malatya'ya bu yatırımlar.

Sosyal yardımlarda 4 buçuk milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sizleri yalnız bırakmadık.

Malatya'mıza ilk evim kampanyasıyla 2 bin 500 konut, ilk iş yerim kampanyasıyla 500 iş yeri daha kazandırıyoruz.

Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptık.

"133 AYRI PROJENİN RESMİ AÇILIŞINI YAPACAĞIZ"

Geçtiğimiz günlerde Çevre Yolu'nu da hizmete açtık mı? Hayırlı olsun.

Bugün toplam yatırım tutarı 19 milyar lirayı bulan 133 ayrı projenin resmi açılışını yapacağız. Malatya'ya elimiz boş gelmedik yine dolu dolu geldik.

Malatya'yı Sivas'a bağlayan 104 km'lik Hekimhan Yolu'nu, 8 tüneli ve 14 köprüsü ile birlikte resmen hizmete alıyoruz.

İnşallah önümüzdeki dönemde de hep birlikte Malatyamızı geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz.

"MİLLETİMİZİN HER BİREYİNİ BU ÜLKENİN BİRİNCİ SINIF VATANDAŞI HALİNE GETİRECEK ALT YAPIYI KURDUK"

Her kesimden insanımızın hak ve özgürlük taleplerini gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle karşılaşıyoruz. Milletimizin her bireyini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı haline getirecek alt yapıyı kurduk.

Ulaşımda göreve geldik. Maalesef Türkiye'de yol uzunluğu 6 bin 100 kilometreydi. Şimdi 28 bin kilometreyi aştık. Dağları deldik dağları. Ferhat ile Şirin meselesi var ya... Biz Ferhat olduk. Şirin'e dağları delerek ulaştık.

Göreve geldik 76 üniversite vardı. Şimdi Türkiye'de 208 üniversite var. Üniversitesi olmayan il kalmadı. Artık profesörlerimiz, doçentlerimizi Ağrı'ya Iğdır'a, Hakkari'ye gidiyorlar. Öğrencilerimizi eğitiyorlar. Bütün bunlarla beraber bu tarihi mücadelenin en büyük destanı olarak nesiller boyunca anlatılacağına inanıyorum.

"TÜRKİYE VİZYONU'NU TÜM DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Ama asıl mücadele yeni başlıyor. Dünyamız siyasi ekonomik ve sosyal kaosların içinde sarsıldığı bir dönemden geçiyor. 28 Ekim'de Ankara'da 'Türkiye Vizyonu'nu tüm dünya ile paylaşacağız. 5 tane başlığımız var. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyüme. Ve büyüyen bir Türkiye var. Diğer yüzünde ise pusuda bekleyen eski Türkiye kalıntısı zihniyeti görüyoruz.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ MECLİS'E GÖNDERECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu başörtüsü tartışmasını yeniden açtı. Biz kadınlarımızı asla başı açık ya da kapalı diye sınıflandırmadık. Bay Kemal senin yanındakiler üniversitelerimizde ikna odaları kurdular ve bu odalara girerken başörtülerini maalesef başlarından çekerek aldılar. O ikna odalarında hesaba çektiler kızlarımızı. Bay Kemal siz busunuz bu. Sizi biz iyi biliriz. Sizi bu noktada ciğerinizi iyi bilirsiniz. Ama artık bunları yapamıyorsunuz. Şimdi devletin kurumlarında başı açık, başı kapalı sıkıntısı var mı? Kardeş kardeş her yerde okuyabiliyorlar. Bu kardeşliğin simgesidir. İşte bunu biz başardık. Bay Kemal senin böyle bir derdin yok. 'Gel dedim Anayasa güvencesi altına alalı' bakalım gelebilecek mi? Biz hazırlığımızı yaptık. Anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz. Milletimiz görsün. Milletimiz yandaşlarını da altılı masayı da tanısın.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN REFERANDUM ÇAĞRISI

İlk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Sıkıyorsa bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa referanduma götürelim. Kararı millet versin.



Detaylar gelecek...