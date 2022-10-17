Son dakika | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan başörtüsü için anayasa teklifi açıklaması: Cumhurbaşkanına sunacağız

Son dakika... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anaya değişikliği çalışmasının şekillendiğini ifade ederek" Cumhurbaşkanına sunacağız" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan başörtüsü için anayasa teklifi açıklaması: Cumhurbaşkanına sunacağız

Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü düzenlemesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anayasa düzeyinde düzenleme yapılmasını istemiş, bu konuda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a talimat vermişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başörtüsü için sürdürülen anayasa değişikliği hakkında yapılan çalışma hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Bozdağ, " 24 ve 41. Maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Bir takım görüşler çerçevesinde çalışma şekillendi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bugün ki MKYK toplantısında sunulması istenirse sunarız ama şuan için gündemde yok" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ekim'de AK Parti Grup Toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını değerlendirerek şunları söylemişti:

"Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı, bizim ömrümüzü verdiğimiz mücadele ile ilgili güya günah çıkartıyor. Gerçi dün akşam açıkladıkları başörtüsü teklifi ile Meclis'e sundukları arasında dağlar kadar fark var. Şu an ülkemizde böyle bir mesele var mı, yok. Ama birileri riyakarlık peşinde koşuyor.

Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadele sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır. Bu konu Anayasa konusu olmayacak tabii bir haktır.

Bu sorunları biz yaşadık, şimdi kanunlarla bu konuyu çözelim diyorsun ama sabırlı. Kendisi bir kaset kumpası ile bulunduğu yere gelenler ülkenin geleceğine fayda sağlayamazlar. Dün söylediğini bugün inkar edenleri kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Bu zatın başörtüsü ile ilgili söylediklerine değil gerisindekilere bakıyoruz.

Bizim Kürt meselesi gibi bir sıkıntımız yok ki. Benim Kabine'mde iki tane Kürt arkadaşım var. Önümüzdeki hafta Alevi vatandaşlarımız için adım atacağız.

Kılıçdaroğlu'nun son adımını da bir taktik olarak görüyorum. Kanun teklifi olarak Meclis'e sundukları teklif, geçmişte olduğunu gibi yeni yasakların dayanağı olabilir.

O zaman biz daha öte bir teklif sunalım. Eğer dürüstsen şayet bu zat başörtüsü meselesini çıkartmak istiyorsa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeninde sağlayalım. Ben arkadaşlarıma bugün talimatı veriyorum.''

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