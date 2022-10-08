YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı için dikkat çeken ifade: " Seçime yönelik bir hareket gibi geldi"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin kongrelerine katılmaya devam ediyor. Dr. Fatih Erbakan, bu kapsamda Karabük İl Başkanlığının 2. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere kente geldi. Gazetecilerle bir araya gelen Erbakan, gündeme ilişkin konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

REFAH PARTİSİ İTTİFAK YAPACAK MI?

Partisinin 300 bine yakın resmi üyesi olduğunun bilgisini veren Erbakan, herhangi bir ittifaktan davet almadıklarının altını çizerek, seçim ittifakları hakkında değerlendirmede bulundu. Erbakan şunları söyledi:

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"Milletimiz bizi her iki ittifaka da uygun görmüyor. Tek başınıza olun diyor. Her iki ittifaka eşit mesafede kendi başımıza olmanın daha uygun olacağını düşünüyoruz. Şu an çalışmalarımızda ona şekilde sürdürüyoruz. 300 bine yakın resmi üyemiz ve 81 il 900’den fazla ilçe teşkilatımız ile Türkiye’nin her köşesinde gördüğümüz ilgi ile seçimlere kendi başımıza baraj sorunu olmayan güçlü aktör olarak gitmeyi planlıyoruz. Üye sayımızı seçim öncesi 500 bine çıkararak baraj problemimiz olmadığını bir kez daha ispat edeceğiz.

Herhangi bir ittifaktan resmi bir davet almadık. Her parti kendi arasında bazı görüşmeler yapabilir bu çok doğal. Siyasi tablo ve Türkiye meseleleri değerlendiriliyor genel başkan ve başkan yardımcıları düzeyinde ama herhangi bir resmi filli ittifak görüşmesi şuana kadar olmadı”

"SADECE BAŞÖRTÜSÜ İLE DE MESELE BİTMİYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemin bir numaralı konusu olan başörtüsü çıkışını değerlendiren Erbakan, CHP'nin bu hareketini seçime yönelik bir hareket olarak gördüğünü ifade etti. Erbakan, CHP'nin başörtüsüne karşı duruşu belli olan bir parti olduğunu belirterek, "Anayasa Mahkemesine kadar başvurdu başörtü yasağı devam etsin diye. Kamusal alanda ve okullarda başörtüsü olmasın diye mücadele etti. Şimdi birden bire böyle bir şey yapması biraz seçime yönelik bir hareket gibi geldi.

Sadece başörtüsü ile de mesele bitmiyor. LGBT savunuculuğu, İstanbul sözleşmesi savunuculuğu, din dersi zorunlu ders olmaktan çıkarılsın iddiası ve ısrarı, bununla beraber bir çok konuda CHP, 5-6 yaşındaki çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmek çağ dışılık, Taliban zihniyetidir diyordu. Bu gibi durumlar ortaydayken bunlardan vazgeçecek mi. Bunlardan da vazgeçmesi lazım” ifadelerini kullandı.

"ASIL BUNLARIN ARKASINDAKİ GÜÇ OLAN ABD’YE BİR REST ÇEKELİM"

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe de değinen Erbakan, ABD'ye rest çekilmesi gerektiğini ifade etti. Erbakan şu değerlendirmeyi yaptı:

"İkisi de NATO üyesi olan ülkelerin birbiri ile savaşma ihtimalini çok yüksek görmüyorum, ancak bir gerilim var. Orada Yunanistan açık bir şekilde yıllardan beri kayalıkları ve adacıkları işgal etti. Bize ait olan topraklar. Şimdi gayri asgari statüdeki adalar silahlandırılıyor. En son Midilli’ye zırhlı araçlar çıkartıldı. Sayın Cumhurbaşkanın dediği gibi Yunanistan’ın arkasında güç belli. Amerika’dan güç alıyor. Orada Amerika, Yunanistan’ın güneyden kuzeye Dedeağaç’a kadar çok sayıda askeri üst kurdu. Dedeağaç’a adeta bir ordu ve zırhlı araçlar konuşlandırdı. Güneyde Kıbrıs Rum kesimine olan silah ambargosunu kaldırdı. Kıbrıs Türk Cumhuriyetine silah ambargosu devam ediyor, Rum kesimine silah ambargosu tek taraflı kalkıyor. Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve ABD ortak savaş tatbikatı yapıyor. Yunanistan’ın maşa olarak kullanılması ve Türkiye’nin etrafının sarılarak çembere alınması söz konusu.

Bu konuda tedbirli ve uyanık olunması lazım. Ne yapacağız, NATO üyesi Yunanistan’a savaş mı açalım? Hayır, biz diyoruz ki, asıl bunların arkasındaki güç olan ABD’ye bir rest çekelim. ABD’nin incirlik üssünü kapatalım, Malatya Kürecik’teki radar üssünü kapatalım. Böylece bizde ABD’ye bir yaptırım uygulamış olalım. Ege’den Akdeniz’den eline çek, Yunanistan’a arka çıkmayı bırak. Bu tatbikatlara son ver. Bunu diyebilmek için de böyle bir adım atılması lazım. En azından bunu yapmak gerekir“

Fatih Erbakan, daha sonra kentte esnaf ziyaretlerine devam etti.

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