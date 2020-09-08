Pentagon robot köpekleri test ettiBaşakşehir'de Nacer Chadli bombası!Üniversite'de 'Şantaj, tehdit ve tecavüz' iddiasındaki iki öğretim üyesi açığa alındıSosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri başladıDoya Doya Moda 8 Eylül puan durumu | Günün birincisi kim oldu?AÖF mazeretli kayıt takvimi 2020 | AÖF Dikey Geçiş başvuru tarihiİmalat sanayi üretimi pandeminin etkisiyle gerilediBuca’da İzmir'in kurtuluş kutlaması hazırlıklarına başlandı12:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 8 Eylül HADİ joker kodu nedir?Şanlıurfa Valisinden Rabia'ya tablet hediyesi
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Sabahat Akkiraz Çukur'a konuk oldu! Sabahat Akkiraz’ın Çukur’da söylediği türkü

Sabahat Akkiraz Çukur'a konuk oldu! Sabahat Akkiraz’ın Çukur’da söylediği türkü

Çukur dizisinin 4. sezon ilk bölümünde Sabahat Akkiraz rüzgarı esti. Akkiraz, Yamaç, Cumali, Vartolu Salih ve Selim'e sürpriz yaparak "Suriye’den Çıktım" türküsünü söyledi. Akkiraz'ın muhteşem performansı izleyenleri de ekran başında göz yaşlarına boğdu.

Çukur dizisinin 4. sezon ilk bölümünde Sabahat Akkiraz izleyicilerle buluştu. Uzun bir aradan sonra yeni sezon ile ekranlara dönen Çukur'da izleyenlere büyük bir sürpriz vardı. Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Sabahat Akkiraz, Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da sahne aldı.

Sabahat Akkiraz Çukur'a konuk oldu! Sabahat Akkiraz’ın Çukur’da söylediği türkü

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur yeni sezonun ilk bölümü ile 7 Eylül Pazartesi günü izleyici ile buluştu. Sezona hızlı bir giriş yapan dizinin izleyenlerine bir de sürprizi vardı. Diziye bu hafta usta sanatçı Sabahat Akkiraz konuk oldu.

Vurma Zalim Vurma Ben Badeli Nahsenim sözleri ile izleyenleri büyüleyen Sabahat Akkiraz adeta Çukur’un yeni sezonuna damga vurdu.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT