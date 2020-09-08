Çukur dizisinin 4. sezon ilk bölümünde Sabahat Akkiraz izleyicilerle buluştu. Uzun bir aradan sonra yeni sezon ile ekranlara dönen Çukur'da izleyenlere büyük bir sürpriz vardı. Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Sabahat Akkiraz, Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da sahne aldı.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur yeni sezonun ilk bölümü ile 7 Eylül Pazartesi günü izleyici ile buluştu. Sezona hızlı bir giriş yapan dizinin izleyenlerine bir de sürprizi vardı. Diziye bu hafta usta sanatçı Sabahat Akkiraz konuk oldu.

Vurma Zalim Vurma Ben Badeli Nahsenim sözleri ile izleyenleri büyüleyen Sabahat Akkiraz adeta Çukur’un yeni sezonuna damga vurdu.