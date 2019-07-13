Sabahattin Zaim Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SABAHATTİN ZAİM KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1926 Ölüm tarihi : 10.Aralık.2007

Sabahattin Zaim kaç yaşında öldü : 81

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Meslek : Akademisyen

Sabahattin Zaim doğum yeri : İştip, Yugoslavya

Ölüm yeri : İstanbul

SABAHATTİN ZAİM BİYOGRAFİSİ

Sabahattin Zaim, 1926 yılında eskiden Osmanlı Devleti topraklarında bulunan Makedonya’nın İştip Kasabasında doğmuştur. . Ailesi ile birlikte 1934 yılında İstanbul’a göç etti. 1937 yılında İstanbul Fatih’te yer alan Fethiye 16. İlkokul'unu bitirdi. İstanbul Fatih Ortaokulunu 1940 yılında bitirdi. 1943 yılında İstanbul Vefa Lisesi nden mezun oldu. 1947 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra 1950 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Muadelet) lisansını bitirerek, 1953 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü'nde asistan oldu ve aynı üniversitede doktor, doçent, profesör ve kürsü başkanı olarak görev yaptı.

1947 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra yurdumuzun çeşitli yerlerinde Kaymakam olarak (Eyüp Kaymakamlığı, Kahta Kaymakamalığı, Ayancık Kaymakamlığı, Abana Kaymakamlığı) görev yaptı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim, İstanbul Üniversitesi’ndeki görevinin yanında, 1955 - 1957 yılları arasında ABD Cornell Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. ABD’deki görevinden sonra Almanya Münih Üniversitesi’nde ekonomi üzerine bir süre ders verdi. 1977 - 1979 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği görevini yürüttü.

1980 – 1982 yılları arasında Suudi Arabistan Cidde Melik Abdülaziz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Sosyo-Teknik Etütler Bölümü’nde ders verdi. 1993 – 1998 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

1998 - 2000 yılları arasında YÖK (Yükseköğretim Kurulu) üyeliğinde bulundu. 2003 – 2004 yılları arasında Milletlerarası Saraybosna Üniversitesi (International University of Sarajevo) Kurucu Rektörü olarak çalıştı. 2006 yılından sonra Makedonya Üsküp’teki Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti üyesi olarak görevini sürdürdü.

İstanbul’da kurulan Türkiye’nin ilk özel motor fabrikası olan Gümüş Motor (Pancar Motor) kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyeliği ile devlet tarafından Konya’da kurulan TÜMOSAN Motor Fabrikasının ilk yönetim kurulunda üye olarak görev yaptı. Ayrıca İlim Yayma Vakfı ve Cemiyeti kurucu üyeliklerinde bulundu.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim, 10 Eylül 1959'da, Ulya Hanım'la evlenmiş ve 5 çocuk sahibi olmuştur.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim, 10 Aralık 2007 tarihinde İstanbul’da 81 yaşında ölmüştür.

Abdullah Gül ve Numan Kurtulmuş'un akademik eğitiminde Sebahattin Zaim'in büyük etkisi vardır. Hayatını, Kuran-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetleri doğrultusunda iyi ahlaklı insan olmaya ve böyle insanlar yetiştirmeye adamıs olan Prof.Dr.Sabahattin Zaim, geride 20 civarında kitap, 200 civarında makale, onlarca TV programı ve Radyo konuşması, yüzlerce Hoca ve binlerce talebe bırakmıştır.

Kitapları :

1965 - Çalışma Ekonomisi,

Türkiye'nin Ücret ve Gelirler Siyaseti, Türkiye İşveren Konfederasyonu Yayın:28, 1974. 1971 - Bölge Şehir Planlaması Yönünden İstanbul Sanayi Bölgeleri,

1973 - Türkiye'nin Nüfus Meselesi,

1956 - İstanbul Mensucat Sanayiinin Bünyesi ve Ücretler,

1960 - İşletme İdaresi ve Moral ( İngilizce'den tercüme ) Roothlisberger,

1992 - İslam, İnsan ve Ekonomi, Yeni Asya Yayınları,

1997 - Türk ve İslam Dünyası'nın Yeniden Yapılanması,

1985 - Dünya İslam Ticaret Merkezi,

2005 - Sabahattin Zaim'in Bütün Makaleleri, 3 Cilt,

Sabahattin Zaim adının verildiği yerler:

"İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi" İlim Yayma Vakfı

“Çamlıca Sabahattin Zaim Eğitim Merkezi”, İstanbul, Üsküdar Belediyesi.

“Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi”, İstanbul, K. Çekmece.

“Anafen Sabahattin Zaim İlköğretim Okulu”, İstanbul, Ümraniye.

“Prof. Dr. Sabahattin Zaim Kız Lisesi”, Adapazarı.

“Prof. Dr. Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi”, Şehitkamil, Gaziantep.

"Sabahattin Zaim İlkokulu" , Kahta, Adıyaman.