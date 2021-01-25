Eski sevgili dehşeti intihara sürükledi: Darbetti, banyoya kilitledi, iki gün aç, susuz bıraktı!Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bakan Elvan'dan kapatılan işyerleri hakkında açıklama: Mükelleflerin vergilerini erteledikÜnlü oyuncunun performansına beğeni yağdı! BBC’de Türk turist İlker Kaleli!Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? 25 Ocak 2021 Pazartesi güncel altın fiyatlarıMüge Anlı canlı yayını bugün 25 Ocak Pazartesi | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEStar TV Yayın Akışı |Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?Tuzlaspor, evinde Akhisarspor'a 3-0 mağlupElektrik kesintisi 25 Ocak Pazartesi 2021 AYEDAŞYılport Samsunspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı Sakarya'da dere yatağına saplandı!

Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı Sakarya'da dere yatağına saplandı!

Sapanca ilçesinde bir otelde konaklayan iş adamı Ali Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı'nın lüks cipi dere yatağına saplandı. Cip traktörle çekildi.

Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı Sakarya'da dere yatağına saplandı!

Arkadaşlarıyla birlikte kısa bir tatil için Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen iş adamı Ali Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı'nın lüks cip dere yatağına saplandı. Sabancı ve arkadaşlarını AFAD kurtararak otele götürdü, otomobil ise traktörle dereden çıkarıldı.

Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı Sakarya'da dere yatağına saplandı!

Olay, bu sabah Sapanca ilçesi Ünlüce Mahallesi'nde Sarp Deresi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Ali Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı (19), 3 arkadaşıyla birlikte Sapanca'ya tatile geldi. Lüks bir otelde vakit geçiren 4 arkadaş, daha sonra bölgede araçla gezinti yapmak için otelden ayrıldı.

Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı Sakarya'da dere yatağına saplandı!

Sabancı ve arkadaşları, orman yoluna girerek navigasyonun yönlendirmesi üzerine Sarp Deresi mevkiine ilerledi. Suyun aktığı noktada karşıya geçmek için dereye giren gençlerin bulunduğu cip toprağa saplandı.

Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı Sakarya'da dere yatağına saplandı!

Emrecan Sabancı, telefonla polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Derede aracın içinde mahsur kalan Sabancı ve arkadaşları, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Büyük korku yaşayan gençler otele götürülürken, lüks araç ise saplandığı toprağın içinden traktörle çekilerek çıkarıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT