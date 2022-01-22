Sabiha Gökçen Havalimanı kara teslim! Tam 31 uçuş iptal edildi!

İstanbul'da da şiddetini artırmaya başlayan kar yağışı uçuşları olumsuz yönde etkiliyor. Türk Hava Yolları (THY) tarafından İstanbul'da etkisini artırması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen 46 uçuşun ardından yeni iptal haberleri de gelmeye başladı. Buna göre 23 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan 31 uçuşun da iptal edildiği duyuruldu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu açıklamada, "Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu linke tıklayarak öğrenebilirsiniz" ifadelerine yer verildi

Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz.

23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu linke tıklayarak öğrenebilirsiniz https://t.co/LCYsTgaHEn — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 22, 2022

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek uçuşlarda yüzde 15 azaltmaya gidileceğini açıkladı.

BUGÜN DE KISITLAMAYA GİDİLMİŞTİ

HEAŞ'tan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yapılan açıklamada, bu kararın, İstanbul ve yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi. Yine aynı nedenler dolayısıyla HEAŞ, bugün yapılması planlanan uçuşlarda da yüzde 25 kapasite kısıtlanması kararına gitmişti.