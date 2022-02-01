Önemli kişi ve olaylara doodle'da yer veren Google bugün Sabire Aydemir'in 112.yaş gününe yer verdi. Bu kapsamda Sabire Aydemir hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Sabire Aydemir kimdir? Google doodle'da yer alan Sabire Aydemir kaç yaşında, neden öldü? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik. Detaylar haberimizde...

SABİRE AYDEMİR KİMDİR? GOOGLE DOODLE'DA YER ALAN SABİRE AYDEMİR'İN BİYOGRAFİSİ

Türkiye'nin ilk veteriner hekimi olan Sabire Aydemir, 1 Şubat 1910 tarihinde Kastamonu'ya bağlı İnebolu'da doğdu. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra orta öğrenimine İstanbul'da devam eden Sabire Aydemir, 1933 yılında Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. Tıp doktoru olmak istese de Tıp Fakültesi'ne kız öğrencilerin yatılı olarak kabul edilmemesi üzerine fikrini değiştirmiş, ilk defa kadın öğrencileri kabul eden Veteriner Yüksekokuluna kaydını yaptırdı.1937 yılında Veteriner Yüksekokulu'ndan mezun oldu

İki yıl çeşitli laboratuvarlarda çalıştıktan sonra Veteriner Fakültesi'ne asistan olarak geri döndü. 1945 yılına kadar Fakülte'deki görevinin sürdürdü. İstanbul'daki Pendik Bakteriyoloji ve Araştırma Enstitüsü ve Ankara'daki Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü gibi sağlık kuruluşlarında bakteriyolog veteriner hekim olarak çalıştı. Samsun'un Atakum ilçesindeki Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan kuduz laboratuvarından emekli oldu.

1984 yılında kendisine Kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 50. yılı nedeniyle TBMM tarafından kendisine "İlk Kadın Veteriner Hekim" olarak ödül ve plaket verildi.

SABİRE AYDEMİR KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

İngilizce ve Almanca bilen Sabire Aydemir; evli ve iki çocuk annesiydi. 4 Temmuz 1991 tarihinde, Ankara'da hayatını kaybetti.

2022 yılında Google, Sabire Aydemir'in 112. doğum günü anısına özel bir doodle yayımladı.