Sabirou Bassa Djeri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabirou Bassa Djeri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabirou Bassa Djeri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sabirou Bassa Djeri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sabirou Bassa Djeri 31 Aralık 1995 tarihinde Sokodé şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Togo uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sabirou Bassa Djeri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGBEVE KSPORTS yapmaktadır. Sabirou Bassa Djeri, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 8 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Sabirou Bassa Djeri'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Sabirou Bassa Djeri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sabirou Bassa Djeri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Gbikinti FC
1 Ocak 2018 yılında Coton Sport FC
8 Kasım 2020 yılında Enyimba Aba
Sabirou Bassa Djeri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sabirou Bassa Djeri şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
Sabirou Bassa Djeri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Togo takımında 23 numaralı formasıyla 11 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.
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