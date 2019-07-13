Sabri Çelik Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1959

Sabri Çelik kaç yaşında : 60

Kilo & Boy :

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Meslek : Hakem

Sabri Çelik doğum yeri : İstanbul

SABRİ ÇELİK BİYOGRAFİSİ

15 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanı Sabri Çelik oldu.

Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. Uzun yıllar 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla aktif hakemlik görevini bıraktı. Asıl mesleği öğretmenliktir.

Sabri Çelik, 2004 yılında Merkez Hakem KuruluBaşkanlığı görevini yürütmüştür. Birçok kez de UEFA adına maçlarda gözlemcilik yapmıştır.

Sabri Çelik, son olarak 11 Aralık 2018 günü oynanan Galatasaray-Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı.

Yusuf Namoğlu'nun 13 Şubat 2019 tarihindeki istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Yıldırım Demirörentarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı (MHK) görevine Sabri Çelik getirildi.

4 Temmuz 2019 tarihinde Nihat Özdemir başkanlığında toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu başkanı olarak Zekeriya Alp'i görevlendirdiğini açıkladı.