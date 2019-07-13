Sabri Esat Siyavuşgil Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.Haziran.1907 Ölüm tarihi : 06.Ekim.1968

Sabri Esat Siyavuşgil kaç yaşında öldü : 61

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Şair, Yazar, Psikolog, Tercüman, Akademisyen

Sabri Esat Siyavuşgil doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL BİYOGRAFİSİ

Şair, yazar, psikolog, çevirmen, Akademisyen

Sabri Esat Siyavuşgil, Haziran 1907 yılında İstanbul’da doğmuştur. Öğrenim hayatına Antalya'da başladı. İstanbul Öğretmen Okulu ve Özel İstiklal Lisesinden 1926 yılında mezun oldu. İstanbul Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Hukuk Fakültesi'nde başladığı eğitimini Fransa'da Dijon ve Lyon üniversitelerinde felsefe bölümünde tamamladı.

Sabri Esat Siyavuşgil, Lyon üniversitesinin felsefe bölümünden mezun olduktan sonra 1932 yılında Türkiye'ye dönüşünde Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü'nde felsefe öğretmeni olarak felsefe dersleri verdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 1933 yılında Genel Psikoloji-Pedagoji doçenti, 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde psikoloji profesörü oldu. 1943-1953 yılları arasında Şehir Tiyatroları Edebî Heyetinde çalıştı. Öğretim üyeliği görevini yaşamının sonuna dek sürdürdü.

Fransızca ve İngilizce bilen Sabri Esat Siyavuşgil, Türk Psikoloji Cemiyeti başkanlığını yapmıştır.

İlk şiirleri 1927 yılında "Güneş" ve "Hayat" dergilerinde yayınlandı. 1928 yılında Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray, Ziya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solokisimlerindeki altı şair arkadaşıyla birlikte "Yedi Meşaleciler" topluluğunu kurdu ve "Meşale" adlı dergiyi çıkardı. Yedi Meşale adlı dergide “Kukla Oyunu” bölümündeki on bir şiiri ve Yusuf Ziya’nın sekiz sayı çıkarabildiği Meşale dergisinde yayımlanan on dört şiirleriyle tanındı. Yedi Meşale (8 sayı, 1928) dergisinin kapanmasından sonra şiirlerini Muhit (1932-1933) ve ilk yıllarda sahibi olduğu Varlık (1935-36, ilk sayı:15 Temmuz 1933) dergilerinde yayımladı. Dışavurumcu bir ressam tutumuyla yeni ve canlı şiirler yazdı.

Sabri Esat Siyavuşgil, daha sonra şiiri bırakarak psikoloji, eğitim ve folklor alanlarında çalışmalar, Fransızcadan çeviriler yaptı.

Şiiri bıraktıktan sonra, Tan (1936-37), Ulus (1936-1944), Yeni Sabah (1948-1964), Yeni Haber gazetelerinde fıkra yazarlığı, tiyatro eleştirmenliği, köşe yazarlığı yaptı. Fransız şairlerin şiirlerini Türkçe'ye çevirdi. Edmond Rostand'ın ünlü oyunu "Cyrano de Bergerac"ın Türkçe çevirisiyle büyük ün yaptı.

1967 yılında Meydan Larousse ansiklopedisinin Türkçe baskısının hazırlık çalışmalarına katıldı.

Psikoloji, eğitim, folklor ve edebiyatla ilgili yazıları birçok dergi ve gazetede yer aldı. Ayrıca Sait Faik Abasıyanık'tan öyküleri Fransızca'ya çevirdi. Bu öyküler "Un Point Sur la Carte" (Haritada Bir Nokta) adıyla Hollanda'da yayınlandı.

Sabri Esat Siyavuşgil, 6 Ekim 1968 tarihinde İstanbul’da 61 yaşında kanserden ölmüştür.

Eserleri :

Kitapları :

1928 - Yedi Meşale (şiir kitabı - Ortak) 1933 - Odalar ve Sofalar (şiir kitabı)

1938 - İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul

1940 - Psikoloji ve Terbiye Bahisleri

1940 - Tanzimat’ın Fransız Efkar-ı Umumiyesi’nde Uyandırdığı Yankılar

1941 - Karagöz (Türkçe 1941, Fransızca 1951, İngilizce 1955)

1943 - Folklor ve Milli Hayat

1944 - Roman ve Okuyucu

1953 - L’ame Turque a Travers les Nouvelles (Hikâyeler Boyunca Türk Ruhu, (A. Benk ile)

Çevirileri :

1935 - "Bilgi ve Hata", Ernst Mach,«felsefe»

1938 - "Çocukta Dil ve Düşünce", Jean Piaget , «psikoloji»

1939 - "Çocukta Hüküm ve Muhakeme, Jean Piaget, «psikoloji»

1939 - "Anormal Çocuklar" Alfred Binet ve Théodore Simon, «psikoloji»

1939 - "Yeni Terbiyenin Prensipleri", Albert Malche,«pedagoji»

1937 - "Cephe Sohbetleri", Andre Maurois, «roman»

1943 - "O'Grady'nin Gevezelikleri", Andre Maurois, «roman»

1938 - "Tepe", Jean Giono, «roman»

1943 - "Değirmenimden Mektuplar", Alphonse Daudet «hikâyeler»

1943 - "Philebos", Eflatun

1943 - "Aktörlük Hakkında Aykırı Düşünceler", Denis Diderot

1942 - "Cyrano de Bergerac", Edmond Rostand «manzum oyun»

1945 - "Gil Blas de Santillane'ın Maceraları, Alain René Le Sage, I ve II,

1946 - "Gil Blas de Santillane'ın Maceraları, Alain René Le Sage, III ve IV

1946 - "Yeni Mabut", François de Curel, «piyes»

1949 - İki Başlı Kartal (Jean Cocteau’dan)

1962 - "Tiyatro ve Bizler", Fortunat Strowski, «etüd»

1962 - Un Point Sur La Carte (Sait Faik Abasıyanık'ın hikâyelerinin Fransızca çevirisi).

1962 - "Ruy Blas", Victor Hugo, «Roman»

1967 - Madame Bovary (Gustave Flaubert’ten, Nurullah Ataç ile)