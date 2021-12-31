TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yılbaşı programına konuk olan Sabri Sarıoğlu'nun eşi izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Biz de bunun üzerine Sabri Sarıoğlu'nun eşi kim? Yağmur Sarıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

SABRİ SARIOĞLU'NUN EŞİ KİM? YAĞMUR SARIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olan Yağmur Sarıoğlu, ardından Hacettepe Üniversite'sinde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

Zaman içinde değişen kariyer planları doğrultusunda pilot olmayı hedefleyen Yağmur Sarıoğlu, hedefine ulaşabilmek için pilotluk eğitimi aldı. Şimdi ise özel bir havayolu şirketinde pilot olarak görev yapmaktadır.

Yağmur Sarıoğlu paraşütle atlamak, uçmak, tırmanmak gibi ekstrem spor olarak adlandırılan hobilerle ilgileniyor.