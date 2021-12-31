FOX TV Mahkum 4. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izle2022 Koç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910381TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı 15. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı son bölüm Youtube izleKanal D Camdaki Kız 26. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izleMısırlı eski Milletvekili Hişam Elkadi Hanefi kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Hişam Elkadi Hanefi'nin biyografisi...Uğur Aslan'ın eşi Sema Ergenekon kimdir, nereli, kaç yaşında?CHP'de skandallar bitmiyor! Taciz ve tecavüzden sonra bu kez de sıra uyuşturucuda! CHP İl Başkanlığına ait minibüste MET ele geçirildiUğur Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?İsrail'in evlerini yıktığı Filistinli anne ve oğul birbirine sarılıp ağladı! Annenin verdiği teselli yürekleri dağladı, izleyenleri yıktı geçti!2022 İstanbul Bilgi Üni. Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202512454
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Sabri Sarıoğlu'nun eşi kim? Yağmur Sarıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Sabri Sarıoğlu'nun eşi kim? Yağmur Sarıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

O Ses Türkiye'nin yılbaşı programına konuk olan Türk futbolunda adını sıkça duyduğumuz isimlerden Sabri Sarıoğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu. Peki Sabri Sarıoğlu'nun eşi kim? Yağmur Sarıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte detaylar...

Sabri Sarıoğlu'nun eşi kim? Yağmur Sarıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yılbaşı programına konuk olan Sabri Sarıoğlu'nun eşi izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Biz de bunun üzerine Sabri Sarıoğlu'nun eşi kim? Yağmur Sarıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

SABRİ SARIOĞLU'NUN EŞİ KİM? YAĞMUR SARIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olan Yağmur Sarıoğlu, ardından Hacettepe Üniversite'sinde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

Zaman içinde değişen kariyer planları doğrultusunda pilot olmayı hedefleyen Yağmur Sarıoğlu, hedefine ulaşabilmek için pilotluk eğitimi aldı. Şimdi ise özel bir havayolu şirketinde pilot olarak görev yapmaktadır.

Yağmur Sarıoğlu paraşütle atlamak, uçmak, tırmanmak gibi ekstrem spor olarak adlandırılan hobilerle ilgileniyor.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi kim? Yağmur Sarıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT