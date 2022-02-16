Sabri Ugan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sabri Ugan'ın biyografisi

Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın kim olduğu araştırılıyor. 'Sabri Ugan kimdir? Kaç yaşında, nereli?' başlıklı aramalar gerçekleştiriliyor. Peki, Sabri Ugan kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Sabri Ugan'ın biyografisi...

SABRİ UGAN KİMDİR?

58 yaşındaki Sabri Ugan 24 Mayıs 1963 tarihinde Sakarya’da doğmuştur.

İlkokul eğitimine memleketi Sakarya’da başlamış ve liseye kadar olan eğitimini burada tamamlamasının ardından Bolu’da Sevk ve İdarecilik Meslek Yüksekokulu’nda eğitim görmüştür.

1984 tarihinde okulu bitirmesinin ardından, 1985 tarihinde Gazetecilik mesleği ile tanışmış olan isim, ilk olarak Sakarya Gazetesi’nde çalışmaya başlamıştır.1991 tarihine kadar muhabirlik ve spor müdürlüğü gibi görevinde yer almış olan isim, maç anlatımları ile beraber ünlenmiştir.

1994-1996 tarihinde Kanal 6 televizyonunda çalışmaya başlamış olan deneyimli sunucu ve spiker, 1996 tarihinde ise Star TV kanalında çalışmaya başlamış ve çok sayıda lig maçının anlatımını gerçekleştirmiştir. Star TV ile beraber kariyerinde zirveye ulaşmış olan isim uzun süre Star TV bünyesinde görev almıştır.

Son olarak Tgrthaber ve Radyospor’da bulunan deneyimli sunucu, genç spikerlerin örnek aldığı kişiler arasında yer almaktadır.