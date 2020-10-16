Star TV'de yayınlanan sabah programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı hafta içi her gün saat 09.45'te konuklarını ağırlayarak izleyenlerle buluşturuyor. Bugünün konuklarından biri de Sabriye Şengül oldu. Bu kapsamda Sabriye Şengül merak ediliyor ve Sabriye Şengül kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da doğdu. Sabriye Şengül, 2006 yılında boksla tanışınca bir anda hayatı değişti.

Spor hayatına hentbol oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kick boks sporuna yöneldi. Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül'ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olmasıdır. Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatına ilişkin olarak şöyle konuşuyor:

“Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş’ deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”

Şengül en son 2017 yılında TV ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarıştı.

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1988 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Sabriye Şengül, 32 yaşındadır.