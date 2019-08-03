İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak üç atama daha yaptı. Yapılan atamadan sonra Muhtarlıklar Daire Başkanlığına Sabriye Zuhal Bostan getirildi. Peki Sabriye Zuhal Bostan kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

ZUHAL BOSTAN KİMDİR?

1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bakırköy Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Belediyesi ile 1979 yılında tanıştı-Piyasa Rayiç Şefi ve Sınıflandırma Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Etüt -Tarife Komisyonu -İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Komisyonu üyelikleri ve İktisat Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1991 yılından Müfettiş kadrosuna atanması ile İktisadi Teftiş Heyeti Müdürlüğü'nde Zabıta Müdürlüğü ve Teknik Elemanlarla sürdürülen Dış Denetim görevinde bulundu. İstanbul Belediyesi iç bünyesinde Birim Teftişlerinde görev aldı. 1998 Yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş olarak görevini sürdürmektedir.

Evli ve bir çocuk annesidir.