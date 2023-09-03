Saç Dökülmeleri Artık Tarih Oluyor! O Mucizeyi Şampuan İçerisine…

Saç dökülmeleri kadın veya erkek fark etmeksizin herkesin genel bir sorunu. Kadınların ve erkeklerin ortak problemi olan saç dökülmelerine karşı yıllardır çözüm bulunamıyordu. Pek çok farklı yöntem denenmesine karşı bulunamayan bu çözüm artık bulundu. İşte o mucize sır!

Saç Dökülmelerine Mucize Çözüm

Sağlıklı bir insan derisinde 100.000 adet saç vardır. Günde ise ortalama olarak 80 – 100 arasında saç dökülmesi son derece normal karşılanabilir. Ancak bazı zamanlarda gerçekleşen aşırı saç dökülmeleri ise durumu daha da enteresanlaştırmaktadır. Siz de saçlarınızın seyreldiğini ve çok fazla saç dökülmesi yaşadığınızı düşünüyorsanız eğer doğal yağları kullanmalısınız.

Doğal yağlar, saçlarınızı besler ve dökülmelere karşı oldukça iddialı bir çözümdür. Saçları da dış etkenlere karşı koruyan vitamin ve mineral bakımından zengin bu yağlar ile saç dökülmeleriniz kısa sürede sonlanacaktır.

Hindistan cevizi yağı

Sarımsak yağı

Susam yağı

Çörek otu yağı

Zeytin yağı

Soya yağı

Bunları belirli bir miktar şampuan içerisine eklerseniz eğer sizler de kısa sürede farkı görebilirsiniz.