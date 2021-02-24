Saç dökülmesi korona virüs belirtileri arasında var mı?

Çin'de yapılan yeni bir araştırma, korona virüsünü yenen insanların 5'inden biri 6 aydan daha uzun süre saç dökülme problemi çektiği ortaya konuldu.

Yapılan bilimsel çalışmaların ardından korona virüs sonrası geç dönemde nefes darlığı, öksürük, halsizlik, koku almama gibi belirtilerin yanında saç dökülmesi yaşandığı belirtildi.

The Lancet adlı dergide yayımlanan çalışmanın yazarları saç dökülmesinin stres verici olaylardan sonra çıkan normal bir psikolojik reaksiyon olduğunu ve kısa bir süre sonra ortadan kaybolduğunu söylese de araştırmacılar 6 aydan daha uzun süren saç dökülmesinin endişe verici olabileceğini ve buna korona virüs sonucunda olduğunu ifade etti.

Korona virüs geçirenlerde hastalık sonrası saç dökülme görülmekte ancak korona virüs belirtileri arasında sayılmamaktadır. Bu nedenle saçı dökülen insanların korona virüs hastası mıyım diye endişelenmesini gerektirecek bir kanıt bulunmamaktadır. Eğer ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtileriniz yoksa yoğun saç dökülmeleri sizi korkutmasın.

KORONA VİRÜS SONRASI SAÇ DÖKÜLMESİ GÖRÜLEBİLİR

Maruz kalınan her türlü stres, enfeksiyon, travma, ateşli hastalıklar, yoğun kilo kaybıyla giden diyetler, bazı ilaçlar, doğum sonrası hormonal değişiklikler, tiroit hastalıkları ve demir, çinko, biyotin eksikliği gibi beslenme yetersizliklerinden kaynaklanan faktörler saç dökülmelerine neden olabilmektedir.

Buna ek olarak korona virüs sürecinde yaşanan yoğun stres, yüksek ateş ve ilaçların muhtemel yan etkileri nedeniyle enfeksiyondan 2-4 ay sonra saç dökülmesi görülebilmektedir.