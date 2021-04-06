Sac Metal Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Sac Metal Kalıpçısı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sac metal kalıplarını tasarlayabilen, takım tezgahlarını kullanarak kalıbı oluşturan, kalıp montajını yapan nitelikli kişidir.

Sac Metal Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Sac Metal Kalıpçısı Maaşları

Sac Metal Kalıpçısı maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük maaşı 3.100 -TL, En yüksek ise 5.150 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Sac Metal Kalıpçısı İş İlanları İçin Tıklayın

Sac Metal Kalıpçısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak bu meslek için yeterlidir.

Sac Metal Kalıpçısı Ne İş Yapar?

Sac Metal Kalıpçısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Geometrik çizimler yapmak,

b) Görünüş çıkarmak,

c) Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak,

d) Kroki-perspektif ve yapım resmi çizmek,

e) Temel el işlemleri yapmak,

f) Delme ve vidalama yapmak,

g) Temel tornalama yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sac Metal Kalıpçısı Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Sac Metal Kalıpçısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sac Metal Kalıpçısı mesleğinin meslek kodu 7222.25 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Sac Metal Kalıpçısı maaşlarına ek sizlerde Sac Metal Kalıpçısı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.