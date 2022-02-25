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  3. "Saçmalamanın da bir adabı var!" CHP'li Halk TV'nin sunucusu Kadri Gürsel, Türkiye'nin Ukrayna işgaline nasıl tepki göstereceğini anlattı! İzleyenler şaştı kaldı!

"Saçmalamanın da bir adabı var!" CHP'li Halk TV'nin sunucusu Kadri Gürsel, Türkiye'nin Ukrayna işgaline nasıl tepki göstereceğini anlattı! İzleyenler şaştı kaldı!

CHP'li Halk TV'nin sunucusu Kadri Gürsel, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline verilecek en iyi cevap Türkiye'de iktidar değişikliğidir." diyerek, izleyenleri şaşkına çevirirken, "İktidar değişimiyle ne ilgisi var?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

"Saçmalamanın da bir adabı var!" CHP'li Halk TV'nin sunucusu Kadri Gürsel, Türkiye'nin Ukrayna işgaline nasıl tepki göstereceğini anlattı! İzleyenler şaştı kaldı!

Geçtiğimiz gün Halk TV ekranlarında ilginç açıklamalara yer veren CHP'li Halk TV sunucusu Kadir Gürsel, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürsel'in, işgale dair Türkiye tepkisine ilişkin fikri ise şaşkınlık yarattı.  "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline verilecek en iyi cevap Türkiye'de iktidar değişikliğidir" diyen Halk TV sunucusu, tepkilerin odağı oldu.

Saçmalamanın da bir adabı var! CHP'li Halk TV'nin sunucusu Kadri Gürsel, Türkiye'nin Ukrayna işgaline nasıl tepki göstereceğini anlattı! İzleyenler şaştı kaldı!

"İKTİDAR DEĞİŞİMİYLE NE İLGİSİ VAR?"

Televizyon ekranlarında gazeteci İsmail Saymaz ile canlı bağlantı gerçekleştiren Kadir Gürsel, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı Türkiye'nin takınması gereken tavır fikriyle tepkileri üzerine çekti. İktidarın değişikliği ile tavır gösterilebileceğini savunan Gürsel'e sosyal medya kullanıcılarından "İktidar değişimiyle ne ilgisi var?" ve "Saçmalamanın da bir adabı var" şeklinde yorumlar geldi.

Saçmalamanın da bir adabı var! CHP'li Halk TV'nin sunucusu Kadri Gürsel, Türkiye'nin Ukrayna işgaline nasıl tepki göstereceğini anlattı! İzleyenler şaştı kaldı!

"NELERDEN MEDET UMUYOR ÇAPSIZLAR!"

Gürsel'in açıklamalarına bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. Özalan, konuya ilişkin sosyal medyada yayımladığı mesajda, "Amerikan milliyetçisi Meral Akşener ve vasıfsız Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıl dışı açıklamalarından farksız. Nelerden medet umuyor çapsızlar!" ifadelerine yer verdi.

Saçmalamanın da bir adabı var! CHP'li Halk TV'nin sunucusu Kadri Gürsel, Türkiye'nin Ukrayna işgaline nasıl tepki göstereceğini anlattı! İzleyenler şaştı kaldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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