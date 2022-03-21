Sadak ne demek, TDK'ya göre Sadak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sadak ne demek? Sadak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sadak kelimesi. Peki sadak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sadak nedir, sadak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SADAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sadak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sadak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf, okluk



SADAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sadağını ve yayını kepenek altında dikkatlice tutuyordu.

