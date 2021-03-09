Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'e yine ağzının payını veriyor

Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz haftalarda Asya'nın hayatına eskilerden kalan arkadaşının Sinan çıkagelmesi herkesi heyecanlandırdı. Sinan'ın gelişi ile Asya'nın hayatında yaşanan değişimler bir tek Volkan'ı rahatsız eder.

Öte yandan vakıfta herkes tarafından konuşulan Asya, Sinan ikilisi Derin'i de içten içe mutlu ediyor. Bu ilişki ile Asya'nın Volkan'dan uzaklaşacağını düşünen Derin ne kadar sevinse de aslında Volkan'ın Asya'nın peşini bırakmadığının farkındadır. Ayrıca geçtiğimiz bölüme damgasını vuran Selçuk'un söyledikleri Gönül hanım ve ailesini itibarında nasıl bir etki yaratacak merak konusu oldu. İşte Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı...