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  3. Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'e yine ağzının payını veriyor

Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'e yine ağzının payını veriyor

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Derin ile Asya arasındaki çekişme tam gaz devam ediyor. Peki Derin, Volkan'dan ne zaman tam anlamıyla vazgeçecek. İşte Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı...

Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz haftalarda Asya'nın hayatına eskilerden kalan arkadaşının Sinan çıkagelmesi herkesi heyecanlandırdı. Sinan'ın gelişi ile Asya'nın hayatında yaşanan değişimler bir tek Volkan'ı rahatsız eder. 

Öte yandan vakıfta herkes tarafından konuşulan Asya, Sinan ikilisi Derin'i de içten içe mutlu ediyor. Bu ilişki ile Asya'nın Volkan'dan uzaklaşacağını düşünen Derin ne kadar sevinse de aslında Volkan'ın Asya'nın peşini bırakmadığının farkındadır. Ayrıca geçtiğimiz bölüme damgasını vuran Selçuk'un söyledikleri Gönül hanım ve ailesini itibarında nasıl bir etki yaratacak merak konusu oldu. İşte Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı...

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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