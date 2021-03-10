Çarşamba akşamlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz bomba gibi bir bölümle ekranlara damga vurmaya geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde Selçuk'un babası Haluk Güçlü'yü herkesin gözü önünde ilan etmesi büyük şok yaratırken, Güçlü ailesinin ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Sadakatsiz 21. bölüm full izle| Sadakatsiz son bölüm Kanal D full izle...

SADAKATSİZ 21. BÖLÜM KANAL D FULL İZLE

Selçuk’un Haluk’un oğlu olduğunu ilan etmesi herkeste büyük bir şok etkisi yaratırken Gönül Güçlü’nün beklenmedik planı gündeme bomba gibi düşer.

Kendisini umulmadık bir krizin ortasında bulan Asya’yı Selçuk’la yeniden bir araya getiren gelişme ise izleyicide merak uyandırır. Selçuk'un çaresizlik ve duygusallıkla düzeldiğini gören Asya ve Nil arkasında durmaya hazırdır.

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Güçlü ailesi ise tüm Tekirdağ'a rezil olmanın vermiş olduğu utançla ne yapacağı ise ayrı bir konu olmuştur. Öte yandan Asya ve Sinan konusunda sınırları zorlamaktan çekinmeyen kıskanç eski koca Volkan’ın son hamlesinin arkasında yatan tedirgin edici gerçek nedir?

Derin'in ise Asya'dan kurtulduğunu düşünerek mutlu olması ekranlara yansırken, Asya ile girdiği laf dalaşında yine Volkan hakkında işkillenmeye başlar.