Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Volkan ile Asya, Derin kaçırılmasının arkasındaki kişiyi ararken, bir anda Asya'nın ortadan kaybolması herkesi şaşkına çevirir. İşte Sadakatsiz 26. bölüm canlı izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle...

Bir süredir kayıp olan Derin için çalışmalar devam ederken, Volkan ve Asya hala suçlu olarak görülmektedir. Üzerlerine atılan bu suçtan kurtulmak için delil arayışına çıkan Volkan ve Asya birleştirdiği parçalar sonucunda asıl suçluyu bulur. Asya'nın da aklına yatan ve bu kadar ileri gittiğini düşündüğü kişi kim?

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Öte yandan Asya'nın hastalarından ve komşusu olan kişi Asya ve çevresinden ayrılmaması ile dikkatleri üzerine çeker. Volkan'ın da karşısına çıkarak sinirini bozacak itiraflarda bulunan Asya'nın hastasının Derin'in kaçırılmasında parmağı var mı sorusu akıllarda oluştu.

Tam her şey rayına oturmaya başlıyor derken bu kez de Asya kaçırılıyor. Asya kendine geldiğinde yanında Derin'i görünce şaşkına döner. Peki Asya ve Derin kurtulabilecek mi?

Ayrıca sarhoşken kendisine hakim olamayıp Turgay'ın dudaklarına yapışan Derya tam pişmanlık duyarken aralarındaki yakınlaşma ise izleyiciyi epey heyecanlandıracağa benziyor.