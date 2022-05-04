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Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 4 Mayıs 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümünün ekrana gelmemesi izleyiciyi meraklandırdı. Peki Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 4 Mayıs 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 4 Mayıs 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

 Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan Kanal D ekranarının ilgiyle izlenen Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 4 Mayıs 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 4 Mayıs 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? SADAKATSİZ NEDEN YOK 4 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz yeni bölümünün bu hafta 4 Mayıs tarihinde ve normal gününde yayınlanması bekleniyordu. Ancak çarşamba yayın akışında kendi saatinde tekrar bölümü yayınlanacak olan Sadakatsiz yeni bölümü bu hafta yayında olmayacak.

Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 4 Mayıs 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bayram günlerinde ara verme kararı alan dizi listesine Sadakatsiz da eklendi. Normal yayın tarihi olan 4 Mayıs gününün bayram olması sebebiyle Sadakatsiz da yayına ara verdi. Fragmanları verilen yeni bölümler bayram ardından yayında olacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin resmi sitesi ve fragmanlar verilen bilgiye göre Sadakatsiz yeni bölümüyle 11 Mayıs Çarşamba 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak...

Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 4 Mayıs 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SON BÖLÜM ÖZET

Asya ve Volkan, Ali tarafından köşeye sıkıştırılırken, Derin duydukları karşısında ne yapacağını bilemez. Gönül’ün tüm önlemlerine rağmen işleri istediği gibi yürütmeye devam eden Volkan ise yeni engellere takılacaktır.

Selçuk’un bir anlık öfkesi ona pahalıya patlarken, Ceren yaşadığı büyük tehlikeyi atlatabilecek midir? Yüzleşmek için Asya ve Ali’nin karşısına çıkan Derin’i yeni bir yol ayrımı beklerken, Volkan hangi beklenmedik acı ile sarsılacaktır?

Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 4 Mayıs 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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