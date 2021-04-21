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Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz'in bu akşam yayın akışında yer almaması izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'in bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara gelmesi, yeni bölümün neden olmadığı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen ayrıntılar...

SADAKATSİZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN?

Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz, bu hafta yeni bölümü yerine tekrar bölümüyle ekranlarda yer alacak. Yani bölümün neden olmadığı araştırılırken dizi ekibinden açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre artan koronavirüs vakaları nedeniyle sete 1 hafta ara verildi. Bu nedenle bu hafta dizinin yeni bölümü ile ekranlara gelemeyecek.

Med yapımın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki Sadakatsiz yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz. Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere." ifadelerine yer verildi.

Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz'in 27. bölüm fragmanı hala yayınlanmadı. Yeni bölümü heyecanla bekleyen dizinin takipçileri bu durum nedeniyle "Bu hafta Sadakatsiz yeni bölüm var mı, neden yok?" diye sormaya başladı. Dizinin yeni bölümü ise 28 Nisan 2021 çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Yapımcının açıklamasında da yeni bölüm için "28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere." denmişti.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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