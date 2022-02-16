Sadakatsiz dizisinde yaprak dökümü! Burak Sergen'in ardından, Aras karakterine hayat veren Berkay Ateş de mi diziden ayrılacak?

Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide Aras Ateşoğlu karakterine hayat veren oyuncu Berkay Ateş'in Sadakatsiz'e veda edeceği öne sürüldü. Peki Sadakatsiz Aras diziden ayrılacak mı? Berkay Ateş, Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? İşte detaylar...

SADAKATSİZ ARAS DİZİDEN AYRILACAK MI?

Dizinin yeni bölümünde, Aras'ın başına iş açan Haluk Güçlü'nün ölümü senaryonun seyrini değiştirdi. Peki, Asya ile doruklarında aşk yaşayan Aras, bu karmaşıklığa göğüs gerecek mi?

Aras'ın, "Bu şehirde duramam" ifadeleri üzerine seyirci, diziden ayrılıp ayrılmayacağı hakkında net bir cevaba erişmek istiyor. Tekirdağ'da hızla yayılan "Haluk'u öldüren kişi Aras" suçlamasına, Aras aşkı için göğüs gerebilecek mi? Soruların yanıtı henüz belli olmasa da, Aras'ın dizide kalacağı, Gönül Güçlü, Volkan ve Aras'ın arasında soğuk savaşlar eseceği biliniyor.