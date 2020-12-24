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  3. Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem, Derya Yıldırım ile aşk yaşıyor!

Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem, Derya Yıldırım ile aşk yaşıyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde 'Mert' karakterine canlandıran Eren Vurdem'in kalbini kime kaptırdığı ortaya çıktı. Eren Vurdem müzisyen Derya Yıldırım ile aşk yaşıyor.

Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem, Derya Yıldırım ile aşk yaşıyor!

Bir çok başarılı yapımda yer alan ve son olarak Sadakatsiz dizisinde Mert karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eren Vurdem'in özel hayatı merak konusuydu. 

Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem, Derya Yıldırım ile aşk yaşıyor!

Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı sevmeyen Eren Vurdem'in bir süredir müzisyen Derya Yıldırım ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem, Derya Yıldırım ile aşk yaşıyor!

İddialara göre nazara inandığı için ortalarda görünmemeye çalışan çift daha çok Anadolu yakasında buluşuyorlar.

1990'da Fransa'da doğan Derya Yıldırım, dünyaca ünlü sanatçılar Garou ve Zazie'den de ders almış.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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