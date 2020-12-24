Bir çok başarılı yapımda yer alan ve son olarak Sadakatsiz dizisinde Mert karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eren Vurdem'in özel hayatı merak konusuydu.

Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı sevmeyen Eren Vurdem'in bir süredir müzisyen Derya Yıldırım ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İddialara göre nazara inandığı için ortalarda görünmemeye çalışan çift daha çok Anadolu yakasında buluşuyorlar.

1990'da Fransa'da doğan Derya Yıldırım, dünyaca ünlü sanatçılar Garou ve Zazie'den de ders almış.