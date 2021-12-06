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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in elleri neden hep kırmızı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren oyuncu Melis Sezen'in geçtiğimiz akşam Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü alması sırasında kıyafeti ve sözlerinin yanında ellerinin yine kırmızı oluşu da dikkat çekti. Peki Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in elleri neden hep kırmızı? İşte detaylar...

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in elleri neden hep kırmızı?

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz, Derin'in elleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Ekrana gelen bazı bölümlerde Derin'in ellerini kırmızı tonlarda gören seyirciler Melis Sezen'in  bir rahatsızlığının olup olmadığı yönünde araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki,  Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in elleri neden hep kırmızı?

SADAKATSİZ'İN DERİN'İ MELİS SEZEN'İN ELLERİ NEDEN HEP KIRMIZI?

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Derin'in ellerinin neden kırmızı tonlarda olduğu, sosyal medyada oldukça merak ediliyor. Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'in beyaz tenli olması dolayısıyla sıcak soğuk dengesizliğiyle birlikte ellerinde renk değişikliği meydana geldiği düşünülüyor. Ünlü oyuncudan bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemiştir.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in elleri neden hep kırmızı?

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden mezun olan Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

{TITLE_STRIP}Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Melis Sezen oynadığı diziler

 

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