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Sadakatsiz'in Haluk'u sadakatsiz mi çıktı? Nihan Ünsal Burak Sergen'e zina davası! Hasta yatağındayken aldatılmıştı

Entübe edilip yoğun bakımda bir ay geçirdikten sonra hayata dönen Burak Sergen kısa bir süre sonra kendisinden 28 yaş küçük olan eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığını öğrenerek zina nedeniyle boşanma davası açtı.

Sadakatsiz'in Haluk'u sadakatsiz mi çıktı? Nihan Ünsal Burak Sergen'e zina davası! Hasta yatağındayken aldatılmıştı

Koronavirüs olup bir ay yoğun bakımda kalan Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat veren ve geçtiğimiz bölümlerde diziden ayrılan Burak Sergen kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile evlendikten kısa süre sonra aldatıldığını öğrendi. Burak Sergen zina nedeniyle Ünsal'a dava açtı.

ÇOCUĞUYLA TANIŞTIRDI İDDİASI

Nihan Ünsal da Burak Sergen’e zina nedeniyle karşı boşanma davası açtı. Sabah'ın haberine göre; Ünsal dilekçesinde, Sergen'in başka bir kadınla çocuğunu tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki yaşadığını ve bunu da kabul ettiğini ileri sürdü.

"BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLEDİ"

Ayrıca Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun evlilik sürecinde kendisini borç batağına sürüklediğini belirterek, "Beni kendisinden uzaklaştırıp hata yapmaya itti" iddiasında da bulundu.

Sadakatsiz'in Haluk'u sadakatsiz mi çıktı? Nihan Ünsal Burak Sergen'e zina davası! Hasta yatağındayken aldatılmıştı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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