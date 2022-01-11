Sadaret ne demek, TDK'ya göre Sadaret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sadaret ne demek? Sadaret TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sadaret kelimesi. Peki sadaret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sadaret nedir, sadaret kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SADARET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sadaret kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sadaret kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre sadaret kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sadrazamlık

