Niran isminin anlamı nedir, Niran ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2022 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111010232Nikat isminin anlamı nedir, Nikat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Narin isminin anlamı nedir, Narin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sadaret ne demek, TDK'ya göre Sadaret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111010223Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Mete Gazoz konuşurken neden zorlanıyor?10 Kasım Atatürk'ü anma ile ilgili kompozisyonlar 2022 | 10 Kasım kompozisyonlarıEşe babalar günü sözleri duygusal 2022 | Kocaya babalar günü sözleri 2022Aleyna Tilki'nin sevgilisi Uzi hakkında bomba iddia! Konserde o kadar eğlenmişti...
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Sadaret ne demek, TDK'ya göre Sadaret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sadaret ne demek, TDK'ya göre Sadaret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sadaret kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sadaret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sadaret nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sadaret kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sadaret ne demek, TDK'ya göre Sadaret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sadaret ne demek? Sadaret TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sadaret kelimesi. Peki sadaret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sadaret nedir, sadaret kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SADARET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sadaret kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sadaret kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre sadaret kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sadrazamlık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT