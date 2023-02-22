Sadat Karim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadat Karim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadat Karim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sadat Karim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sadat Karim 24 Ekim 1991 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gana,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sadat Karim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSA yapmaktadır. Sadat Karim, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sadat Karim'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sadat Karim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sadat Karim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sadat Karim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sadat Karim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Hearts of Oak

1 Temmuz 2013 yılında BW 90 IF

1 Nisan 2014 yılında Landskrona

9 Ocak 2015 yılında Prespa Birlik

8 Ocak 2017 yılında Landskrona

12 Ocak 2019 yılında Halmstads BK

14 Ocak 2023 yılında Apollon Smyrnis

Sadat Karim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sadat Karim şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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