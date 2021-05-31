Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımının ardından sadat merak edildi. Peki Sadat Nedir? | Sadat kurucusu kimdir? | Görevi nedir? İşte ayrıntılar...

SADAT NEDİR?

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya SADAT A.Ş., Türkiye merkezli bir askeri danışmanlık şirketidir.

Şirket, 28 Şubat 2012 tarihinde kurulmuş olup uluslararası alanda askeri ve iç eğitim, savunma danışmanlığı ve mühimmat alımı gibi hizmetler sunmaktadır.

Şirket, çeşitli branş ve uzmanlık alanlarından 50 ile 200 arasında emekli TSK görevlisi çalışmaktadır.

Şirketin hizmetleri arasında danışmanlık, eğitim, konvansiyonel askeri eğitim, alışılmadık askeri eğitim, özel kuvvetler eğitimi ve ordu donatımı bulunmaktadır.

SADAT KURUCUSU KİMDİR?

SADAT A.Ş., 28 Şubat 2012 tarihinde emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli 23 subay ve astsubay tarafından kuruldu.

Şirketin belirttiği misyon:

"Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, iç güvenlik ve savunma alanında stratejik danışmanlık, iç güvenlik ve askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmayı ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yerini almasına yardımcı olmaktır."

SADAT A.Ş.'nin Adnan Tanriverdi tarafından kurulan daha siyasi bir odağı olan ASSAM adında kardeş bir kuruluşu bulunmaktadır. ASSAM, stratejik bir araştırma merkezi işletmekte ve yıllık sözleşmelere ev sahipliği yapmaktadır.

SADAT GÖREVİ NEDİR?

SADAT, model olarak, ABD'nin paralı ordusu olarak bilinen Black Water'a benzer şekilde kuruldu. Black Water Irak'ta ve Suriye'da halen faal. İlk özel ordu olarak biliniyor.

SADAT, 2021'in ilk günlerinde resmi sitesinden 'suikast tekniği' ve 'gayri nizami harp' hizmetleri verdiğini duyurmuş, Adnan Tanrıverdi, şirketin kurulduğu dönemde, SADAT'ı, AK Parti hükümetinde yer alan yetkililerin isteği üzerine kurduklarını açıklamıştı.

SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı yaptığı dönemde, İstanbul'un başkent, resmi dilin Arapça olduğu bir İslam devleti oluşumu önermişti.