Sadece 5 dakika sürdü! Faizsiz kredi vaadine inandı, 85 bin TL dolandırıldı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Ahmet Uzun (59), kendisini banka müşteri temsilcisi gibi tanıtan dolandırıcılara, 5 dakika gibi kısa sürede 85 bin TL'sini kaptırdı. Dolandırıcılar Uzun'u faizsiz kredi verme vaadiyle kandırdı. Olayın tüm detayları haberimizde.

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Sadece 5 dakika sürdü! Faizsiz kredi vaadine inandı, 85 bin TL dolandırıldı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendini banka çalışanı olarak tanıtan şahıs, faizsiz kredi verme vaadiyle 59 yaşındaki Ahmet Uzun'u 85 bin TL dolandırdı. Faizsiz kredi almak isterken telefonuna gelen mesaja onay vermesiyle hesabından kredi çekilen Uzun mağdur olduğunu söyleyerek, "Banka dışında gelen telefon numaralarına hiçbir zaman karşılık vermemek gerekir. Ben verdim, yandım. İsterseniz siz de deneyin, aynı şekilde yanın" dedi.

Olay, 25 Ağustos tarihinde Gebze'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzde 49 duyma kaybı bulunan Ahmet Uzun'u (59) sabit hat üzerinden arayan bir şahıs, kendisini banka müşteri temsilcisi olarak tanıtarak faizsiz kredi verdiklerini söyledi. Bu duruma inanan Uzun, faizsiz kredi imkanından yararlanmak istediğini belirtti. Kendisine gönderilen mesajlara onay veren Uzun'un hesabından 85 bin TL kredi çekildi. Sonradan dolandırıldığını anlayan Uzun, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"20 binin üzerinde faizsiz kredi verdiklerini söyledi"

Olayı anlatan Ahmet Uzun, "Beni tanıdığım bir telefon numarası aradı ve kendisini banka görevlisi olarak tanıtarak 20 binin üzerinde faizsiz kredi verdiklerini söyledi. Ben de kabul ettim. Bunun için bana gönderdiği maili onaylamamı istedi, ben de onayladım. Parayı Yapı Kredi hesabımdan yatıracağını, oradan Şekerbank'a geçeceğini söyledi. Yapı Kredi hesabıma girerken benimle iletişim halinde olan kişi paraları Şekerbank'a atmış" diye konuştu.

"5-10 dakikalık sürede dolandırıcı tüm paramı aldı"

Olaydan şüphelendiğini söyleyen Uzun, "Bir anda tereddüt ettim "Böyle bir şey olmaması gerekir" dedim ve tekrar hesabımı kontrol etmeye başladım. Durumu bildirmek için bankayı aradım. Bankayı aradığımda ilk telesekreter çıktı. Telesekreter ile geçirdiğim 5-10 dakikalık sürede dolandırıcı tüm parayı İbrahim isimli birisine atmış. Daha sonra Şekerbank'tan alıp buradan da Yapı Kredi'de Oğuz isimli birisine atmış" şeklinde konuştu.

"Banka dışında gelen telefon numaralarına hiçbir zaman karşılık vermemek gerekir"

Kimsenin mağdur olmaması için bu tür olaylara karşı dikkatli olması gerektiğini söyleye Ahmet Uzun, "Emekli bir vatandaşım. Parayı nereden bulup bu parayı ödeyeceğim. Bankaya durumu bildirdim ve dolandırıcılardan şikayetçi oldum. Vatandaşlar bu tür telefon aramalarına karşı dikkati olsun. Bankadan aradıklarını söyleseler dahi inanmasın. Banka dışında gelen telefon numaralarına hiçbir zaman karşılık vermemek gerekir. Ben verdim, yandım. İsterseniz siz de deneyin, aynı şekilde yanın" dedi.

Toplam 85 bin dolandırıldım, bunun faizi ile birlikte 160 bin bir zararım olur.

Bu parayı nereden bulup ödeyeceğim, emekli vatandaşım. Aylık 10 bin TL para alıyorum, bu parayla nasıl borcu ödeyeceğim. Banka paranın yüzde 20 veya 40'ı isteyecek, aldığım maaş bile oraya yetmiyor. Bankaya söyledim, "Siz onay verdiniz" diyor. Doğru ben onay verdim ama bir anlık gafletim yüzünden yandım. Bankaya haber verdim, işleme el koyamadı. Şahısların isimleri belli, devletimiz bir el atıp durumu çözmelerini istiyorum. Dolandırıcılık olaylarına karşı önlemlerin alınmalarını istiyorum. Ben yandım kimse yanmasın. Genellikle de dolandırmak için yaşlı kesimleri seçiyorlar. 50 yaşını doldurmuş kişileri bu tür olayları yapıyorlar" diye konuştu.

KAYNAK: İHA

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