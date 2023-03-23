Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli maaşına ilişkin ek çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceklerini belirtmişti. O açıklamalar sonrası Erdoğan emeklilere müjdeli haberi verdi. Erdoğan en düşük emekli maaşına zam yaparak 7 bin 500TL olacağını açıkladı. Peki Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı? Detaylar haberimizde...

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Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneğini (TÜED) ziyaretinde emeklilerin maaşlarına uygulanacak zam ve bayram ikramiyelerine ilişkin zam talebi hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bilgin Emekliler Derneğinde yaptığı açıklamada," Emeklilerin,'5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının, bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını söyledi' dedi. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık. Yani en düşük emekli aylığını yükseltecek alternatif modellerimiz var." diyerek konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini aktarmıştı. Bu kapsamda, Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı? Detaylar haberimizde...

Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLAR MI ARTTIRILDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise NTV- StarTv ortak canlı yayınında emeklilere sevindiren haberi verdi. Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz." dedi. Bu açıklamalar sonrası Erdoğan en düşük emekli maaşlarında zam yapıldığını ifade etti.

Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?

DİĞER EMEKLİLERİN MAAŞLARINDA ARTIŞ OLACAK MI?

Diğer emekli maaşlarının artıp artmayacağı yönünde henüz bir gelişme olmadığı bakan bilginin sadece en düşük emekli maaşlarına zam yapılması teklifi getirdiği cumhurbaşkanı Erdoğan da bu akşam bu zammı oranını en düşük emekli maçını 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkardığını açıkladı Erdoğan'ın açıklamasından sonra diğer emekliler kendi aylıklarına da zam yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı edinilen bilgilere bu konu hakkında henüz bir açıklamanın olmadığı eşitlik ilkesi çerçevesinde diğer emeklilerinde aylıklarında zam yapılabileceği belirtiliyor.

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