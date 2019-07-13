Sadettin Tantan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SADETTİN TANTAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1941

Sadettin Tantan kaç yaşında : 78

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Meslek : Siyasetçi

Sadettin Tantan doğum yeri : Sapanca, Adapazarı

SADETTİN TANTAN BİYOGRAFİSİ

Yurt Partisi - Yurt-P Genel Başkanı

1 Ocak 194'de Adapazarı, Sapanca'da doğan Tantan, Polis Enstitisü ve Eskişehirİktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İşletme bölümünü bitirdikten sonra Bursa İŞ idaresi Enstitüsünde master yaptı ve İngiltere'de dil eğitimi gördü. 1966'da komiser yardımcısı olarak göreve basladığı Emniyet teşkilatında, Eskişehir, Bursa, ve İstanbul'da Narkotik ve Asayiş Şubelerinde çalıştı.

Tantan göreve başladığı andan itibaren özellikle Temmuz 1999'da, faili meçhul olayların dosyalarını, yeniden ele alarak İstihbarat, Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme birimlerinden oluşan özel bir ekiple, faili meçhul terör olaylarının aydınlatılması çalışmalarını başlattı.

1980-83 yılları arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir Mali Polis Müdürü iken gerçekleştirdiği operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmayan Tantan, Uğur Mumcu'nun da dikkatini çekti.

Yazılarında Tantan'dan övgüyle söz eden Mumcu, onu "dürüst, namuslu polis" diye nitelendirdi ve mafya ile mücadelesinde de "Bu namuslu polise ve arkadaşlarına Allah yardımcı olsun" diye yazdı. Tantan'ın "sağcıdır" diye görevden alınmasına da tepki gösterdi.



Giresun ve Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü yaptı. Tantan, aynı zamanda, 1980-1990 yılları arasında, İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Başkanlığı, Aralık 1991 ve Aralık 1993 yılları arasında da Güreş Federasyonu Başkanlığı görevinde bulundu.1990-1994 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanlığı yaptı.

1994 yılında emekli oldu ve ANAP'tan siyasete adım atarak Fatih Belediye Başkanı seçildi. 18 Nisan 1999 seçimlerinden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı gündeme geldi. Ancak daha sonra milletvekilliğine aday gösterildi ve Parlamentoya girdi. DSP-MHP-ANAP koalisyonunun kurdugu 57. hükümette İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

2001 yılı Haziran ayında İçisleri Bakanlığıi görevinden alınmasını takiben önerilen Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı teklifini kabul etmedi ve partisinden istifa etti. Ocak 2002’de Yurt Partisini kurdu ve 25 Ağustos 2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Kongresinde Genel Başkanlığa seçildi. Tantan, evli, 6 çocuk ve 5 de torun sahibidir.