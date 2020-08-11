Sadık Bigat kimdir? Ünlü oyuncu Hümeyra’nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti. Peki Sadık Bigat kimdir? Ayrıntılar haberimizde...

SADIK BİGAT KİMDİR?

Hümeyra'nın en uzun evliliği 11 Mart 1973’te doğurduğu oğlu Sadık’ın babası Mithat Bigat ile olandı, yedi yıl sürdü. Sonuncusu ise 1999’da Amerikalı caz piyanisti Jimmy Cicero ile...

Sadık Bigat'ın kim olduğuna yönelik çok fazla bilgi bulunmuyor.

Ünlü oyuncu Hümeyra, 2 gündür oğlu Sadık'tan haber alamıyordu.

Dairesine gidip kapıyı açtıran sanatçının, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

Sadık Bigat için yarın cenaze namazı düzenlenecek.

Sadık Bigat'ın 2003'te bir kazaya karıştığı biliniyor.

O dönem ki habere göre; Mecidiyeköy'de meydana gelen trafik kazasında, aralarında sanatçı Hümeyra'nın oğlunun da olduğu 5 kişi yaralanmıştı. Edinilen bilgiye göre kaza önceki gece saat 00.30 sıralarında Mecidiyeköy Metro İstasyonu girişinde meydana gelmişti