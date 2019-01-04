Sezon başından bu yana gösterdiği performansla büyük kulüplerin hedefinde olan 26 yaşındaki stoper Sadık Çiftpınar'ın yeni adresi Fenerbahçe oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, DHA'ya yaptığı açıklamada, oyuncunun transferi konusunda tarafların prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Gevrek, "Fenerbahçe Kulübü ile Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Ufak tefek şeyler var, onları halletmeye çalışıyoruz. Detayları daha sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

SADIK ÇİFTPINAR KİMDİR?

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Sadık Çiftpınar, 2014/2015 sezonunun devre arasında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Haçkaspor'dan Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu. Başarılı oyuncu, 2013 yılında ülkemizde düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda Milli Takım'ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyordu. Malatyaspor'da gösterdiği performansla yıldızı parlayan 26 yaşındaki stoper bu sezon Süper Lig'de 17 maçta da görev aldı.