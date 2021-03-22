Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuÇamaşır suyuyla arabasını yıkadı, canından oldu!Akhisarspor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAnkaraspor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSon dakika| Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdiBerat Kandili nedir? Berat Gecesinde ne oldu? Necmettin Nursaçan ile Berat Kandili SohbetiSadık Çiftpınar kadro dışı mı kaldı? Serdar Ali Çelikler'e sosyal medyadan cevap verdiRasim Ozan Kütahyalı'dan flaş Berat Albayrak iddiası: Kuvvetli dönüşüne hazır olun!MEB resmen duyurdu: Dijital eğitim platformu kuruluyor, ücretsiz olacak!SON DAKİKA! PKK'ya bir darbe daha: 10 terörist etkisiz hale getirildi!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Sadık Çiftpınar kadro dışı mı kaldı? Serdar Ali Çelikler'e sosyal medyadan cevap verdi

Sadık Çiftpınar kadro dışı mı kaldı? Serdar Ali Çelikler'e sosyal medyadan cevap verdi

Gazeteci Serdar Çelikler'in kadro dışı kaldığını iddia ettiği Fenerbahçe'nin oyuncusu Sadık Çiftpınar, söz konusu duruma ilişkin olarak, " Kadroda olmayışımın sebebi kesinlikle bahsedildiği gibi değildir." dedi.

Sadık Çiftpınar kadro dışı mı kaldı? Serdar Ali Çelikler'e sosyal medyadan cevap verdi

Haber Global ekranlarında Onur Tuğrul'un sunduğu Kontra programı yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Sadık Çiftpınar hakkında açıklamalarda bulundu. Uzun bir süredir kadroda olmayan oyuncu hakkında Çelikler," Sadık sakat değil, forma yeleğini yere attığı için oynamıyor, cezalı. Disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı." dedi. 

Bu ifadeler üzerine sosyal medya  hesabı Twitter'dan açıklama yapan Sadık Çiftpınar," Bir tv kanalında, hakkımda çıkan asılsız iddialara lütfen itibar etmeyin. Kadroda olmayışımın sebebi kesinlikle bahsedildiği gibi değildir. Çok değerli spor yorumcusu, merak ediyorsa eğer belimle ilgili emar sonuçlarını kendisiyle de paylaşabilirim" ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı. 

Sadık Çiftpınar kadro dışı mı kaldı? Serdar Ali Çelikler'e sosyal medyadan cevap verdi

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT