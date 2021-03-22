Sadık Çiftpınar kadro dışı mı kaldı? Serdar Ali Çelikler'e sosyal medyadan cevap verdi

Haber Global ekranlarında Onur Tuğrul'un sunduğu Kontra programı yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Sadık Çiftpınar hakkında açıklamalarda bulundu. Uzun bir süredir kadroda olmayan oyuncu hakkında Çelikler," Sadık sakat değil, forma yeleğini yere attığı için oynamıyor, cezalı. Disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı." dedi.

Bu ifadeler üzerine sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Sadık Çiftpınar," Bir tv kanalında, hakkımda çıkan asılsız iddialara lütfen itibar etmeyin. Kadroda olmayışımın sebebi kesinlikle bahsedildiği gibi değildir. Çok değerli spor yorumcusu, merak ediyorsa eğer belimle ilgili emar sonuçlarını kendisiyle de paylaşabilirim" ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.