Sadık Gürbüz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SADIK GÜRBÜZ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1950

Sadık Gürbüz kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Müzisyen, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Sadık Gürbüz doğum yeri : Amasya

SADIK GÜRBÜZ BİYOGRAFİSİ

Sadık Gürbüz, 1950 yılında Amasya’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra mesleğini bırakıp müzik yapmaya başladı. 1976 yılına kadar Şehir Tiyatroları'nda görev yaptıktan sonra siyasal nedenlerden dolayı görevinden uzaklaştırıldı ve bir daha da eski görevine dönmedi.

Sadık Gürbüz, 1974yılından beri profesyonel olarak müzik çalışmalarını sürdürüyor. Uzun yıllar boyunca, dayanışma gecelerinin, konserlerin aranan ismi olan Sadık Gürbüz, hem seslendirdiği türküler hem de yaptığı bestelerle, müzik dünyasında kendine bir yer edindi.

Sadık Gürbüz'ün müzikal yolculuğunun ilk adımının Pir Sultan Abdal'ın şiirlerine yaptığı besteler olması, onun temel dayanağının şiirler olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu şiirleri besteleme şekline bakıldığında, müziğindeki ikinci kaynağın da türküler olduğu açık bir şekilde görülecektir.

Sadık Gürbüz'ün albümlerinde ilk dikkati çeken özellik, batılı anlamdaki düzenlemelerdir. Bu yönüyle, hem bestelerinde hem de seslendirdiği türkülerde başvurduğu yöntem itibariyle, birçok sanatçıya yol açtığı söylenebilir. Şöyle ki, türküleri tek enstrümanla seslendirme gibi "tutuculuğun" hüküm sürdüğü bir dönemde, Sadık Gürbüz, hem albümlerinde yorumladığı türkülerde hem de bestelerinde piyanodan flüte, basgitardan kavala, kemana varıncaya dek farklı enstrümanları kullanma cesaretinde bulunmuş bir sanatçıdır. Ancak altyapıdaki bu modernliğe rağmen türküleri türkü gibi okumaktan hiçbir zaman uzaklaşmaz Gürbüz.

Sadık Gürbüz, tiyatroda çalıştığı dönemde oyun müzikleri yaptı. Kara Çarşaflı Gelin (1975), Kaçak (1982) ve Şaşkın Ördek (1983) adlı filmlerin müziklerini yaptı.

2006 yapımı Erdal Beşikçioğlu, Metin Akpınar, Melisa Sözen, Emre Altuğ, Aykut Oray’ın oynadığı “Eve Giden Yol 1914” filminde Derviş Baba adlı karakteri canlandırdı.

2014 – 2015 yılları arasında başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in oynadığı “Kardeş Payı” dizisinde çapkın ve haylaz ihtiyar Hacı Şerif karakterini canlandırırken Seda Bakan, Sinasi Yurtsever, Ayşe Kökçü, İhsan Varol, Berfu Öngören, Ayhan Taş ile beraber oynadı.



Albümleri :

1975 - Pir Sultan Abdal

1978 - Sevdadır

1982 - Ölüm Adın Kalleş Olsun

1985 - Gurbet Bize Yazgı mı?

1989 - Toprağım ve Sevdam

1995 - Turna Elinden

1998 - Umut ve Yaşam Türküleri

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Olaylar Olaylar (Erol Hoca) (Sinema Filmi)

2016 - Mezarcı (Sinema Filmi)

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet (Saffetin 2. babası) (Sinema Filmi)

2014 - Tut Sözünü (Sinema Filmi)

2014 - 2015- Kardeş Payı (Hacı Şerif) (TV Dizisi)

2011 - Sırat (Gül Baba) (TV Dizisi)

2008 - Derman (TV Dizisi)

2007 - Mavi Gözlü Dev (Sinema Filmi)

2006 - Eve Giden Yol 1914 (Derviş Baba) (Sinema Filmi)

2005 - Köpek (TV Dizisi)

2005 - Misi (Yani baba) (TV Dizisi)

2005 - Cemalim (TV Filmi)

Müzik :

1983 - Şaşkın Ördek (Sinema Filmi)

1982 - Kaçak (Sinema Filmi)

1975 - Kara Çarşaflı Gelin (Sinema Filmi)