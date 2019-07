Sadık Şendil Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SADIK ŞENDİL KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1913 Ölüm tarihi : 26.Temmuz.1986

Meslek : Tiyatro Yazarı, Senarist

Sadık Şendil doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

SADIK ŞENDİL BİYOGRAFİSİ

Türk sinemasına 200 civarında film senaryosu yazarak büyük bir katkıda bulunmuştur.

Sadık Şendil, 1913 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Lozan’da başarılı bir hariciye görevlisi idi. Önce Saint- Mitchell Fransız Lisesi, ardından Galatasaray Lisesinde okudu. Liseden sonra Tütün Eksperliği Yüksekokulu’nda okuyarak mezun oldu. Okuldan mezun olduktan sonra emekli olana kadar Ziraat Bankası’nda tütün eksperlerinden biri olarak çalıştı.

Sadık Şendil, Ziraat Bankası’nda tütün eksperliği işini yaparken bir yandan da Bakırköy Halkevi’nde oyun yazıp, yönetmeye başladı.

Şendil’in senaristlik macerası 1953’de, Cahide Sonku’lu, Zeki Müren’li “Beklenen Şarkı”yla başladı.

1953 yılında senaryo yazmaya başladı ve Türk sinemasına en az 200 film kazandırdı. Ayrıca 8 tane de tiyatro eseri yazmıştır.



Sadık Şendil, özellikle Kemal Sunal filmleri ve Hababam Sınıfı serisi filmlerinin senaryolarını yazmıştır.

Sadık Şendil, 1982-1986 yılları arasında Müjdat Gezen'le birlikte (GÜM) "Güldürü Üretim Merkezi"'nde çalıştı.

Sözlerini Sadık Şendil’in yazdığı bestesini Şekip Ayhan Özışık’ın yaptığı “Senede Bir Gün” adlı şarkıyı çok sevdiği ikinci eşi Lahut hanımın penisilin alerjisi nedeniyle ani ölümünden sonra yazmıştır.

Sadık Şendil, ayrıca Teoman Alpay’ın bestesini yaptığı “Seven Ne Yapmaz” adlı şarkının sözlerini de yazmıştır. "Yedi Kocalı Hürmüz", Şendil'in eseridir.

Sadık Şendil, 26 Temmuz 1986 tarihinde İstanbul’da uyurken bir kalp krizi geçirerek 73 yaşında ölmüştür.

Evlilikleri :

1. Eşi: 1931 yılında 18 yaşındayken evlendi. Kısa zamanda boşandı.

2. Eşi: Bursa'da işi gereği bulunduğu sırada liseli bir kız olan Lahut adındaki kızla evlendi. Cem (d.1951) adında bir oğlu oldu. Eşi 1959 yılında öldü.

3. Eşi: 1967 yılında Fatoş Hanım'la evlenir ve ölene dek onunla evli kalır.

Ödülleri:

1974 - 11. Antalya Film Şenliği - En İyi Senaryo (Oh Olsun)

1972 - 9. Antalya Film Şenliği - En İyi Senaryo (Sev Kardeşim)

1970 - 7. Antalya Film Şenliği - En İyi Senaryo (Kalbimin Efendisi)

Senede Bir Gün

Gönlümde açmadan solan bir gülsün

Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün

Beklerim yolunu aylar boyunca

Yeter ki gel bana senede bir gün

Ağarsın saçlarım, solsun yanağım

Adını anmaktan yansın dudağım

Bu aşka canımı adayacağım

Yeter ki gel bana senede bir gün.

Tiyatro eserleri :

1981 - Kanlı Nigâr

1977 - Ölmeyen Şarkı

1971 - Yedi Kocalı Hürmüz -

1971 - Beklenen Şarkı

1969 - Cilveli Kız

1966 - Fakir Bir Kız Sevdim

1965 - Kocamın Nişanlısı

1965 - İnatçı Gelin

Senaryoları :

- Çalsın Sazlar - 1984

- Şaşkın Gelin - 1984

- Gırgıriyede Cümbüş Var - 1983

- Görgüsüzler - 1982

- Gırgıriye - 1981

- Gırgıriyede Şenlik Var - 1981

- Yedi Kocalı Hürmüz - 1980

- Banker Bilo - 1980

- İsyan - 1979

- Ne Olacak Şimdi - 1979

- Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor - 1978

- Neşeli Günler - 1978

- Gülen Gözler - 1977

- Cennetin Çocukları - 1977

- Hababam Sınıfı Tatilde - 1977

- Gülünüz Güldürünüz - 1977

- Sarhoş - 1977

- Nehir - 1977

- Şabanoğlu Şaban - 1977

- Ne Haber - 1976

- Seni Sevmekle Suçluyum - 1976

- Şeytan Diyor ki - 1976

- Hababam Sınıfı Uyanıyor - 1976

- Aile Şerefi - 1976

- Süt Kardeşler - 1976

- Meraklı Köfteci - 1976

- Bu Nasıl Dünya - 1976

- Bizim Aile / Merhaba - 1975

- Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - 1975

- Ah Nerede - 1975

- Dam Üstüne Çul Serelim - 1975

- Sevgili Halam - 1975

- Şaşkın Damat - 1975

- Tamam mı Devam mı - 1975

- Üç Gelin Altı Damat - 1975

- Parasızlar - 1974

- Evet mi Hayır mı - 1974

- Killing Kolsuz Kahramana Karşı - 1974

- Köyden İndim Şehire - 1974

- Mavi Boncuk - 1974

- Reisin Kızı - 1974

- Kanlı Deniz - 1974

- Salak Milyoner - 1974

- Salako - 1974

- Şiribim Şiribom - 1974

- Mirasyediler - 1974

- Canım Kardeşim - 1973

- Çulsuz Ali - 1973

- Babaların Günahı - 1973

- Hamsi Nuri - 1973

- Kaynanam Kudurdu - 1973

- Oh Olsun - 1973

- Yalancı Yarim - 1973

- Tarkan: Altın Madalyon - 1972

- Feryat - 1972

- O Ağacın Altında - 1972

- Tatlı Dillim - 1972

- Sev Kardeşim - 1972

- Gecekondu Rüzgarı - 1972

- Ocak Söndürenler - 1972

- Ah Bir Zengin Olsam - 1971

- Senede Bir Gün - 1971

- Cımbız Ali - 1971

- Çılgın Yenge - 1971

- Emine - 1971

- Kadifeden Kesesi - 1971

- Son Hıçkırık - 1971

- Beyoğlu Güzeli - 1971

- Tarkan: Viking Kanı - 1971

- Bir Varmış Bir Yokmuş - 1971

- Zindandan Gelen Mektup - 1970

- Ham Meyva - 1970

- Adım Kan Soyadım Silah - 1970

- Allı Yemeni - 1970

- Berduş Kız - 1970

- Dikkat Kan Aranıyor - 1970

- Kalbimin Efendisi - 1970

- Sürtük - 1970

- Dönme Bana Sevgilim - 1970

- Kördüğüm - 1970

- Kara Dutum - 1970

- Acı İle Karışık - 1969

- Nisan Yağmuru - 1969

- Tel Örgü - 1969

- Gel Desen Gelemem ki - 1969

- Çakırcalı Mehmet Efe - 1969

- Gelin Ayşem - 1969

- Sevdalı Gelin - 1969

- Kınalı Keklik - 1969

- Fakir Kızı Leyla - 1969

- Kara Gözlüm Efkarlanma - 1968

- Gönüllü Kahramanlar - 1968

- İngiliz Kemal - 1968

- Menderes Köprüsü - 1968

- Katip / Üsküdar'a Giderken - 1968

- İncili Çavuş - 1968

- Atlı Karınca Dönüyor - 1968

- İstanbul'da Cümbüş Var - 1968

- Kışlalar Doldu Bugün - 1968

- Kalbimdeki Yabancı - 1968

- Kanlı Nigar - 1968

- Trafik Belma - 1967

- Ömre Bedel Kız - 1967

- Silahları Ellerinde Öldüler - 1967

- Sürtüğün Kızı - 1967

- Yaşlı Gözler - 1967

- Yıkılan Gurur - 1967

- Büyük Kin - 1967

- Kara Davut - 1967

- Bir Annenin Gözyaşları - 1967

- Elveda - 1967

- Mahzun Gönüller - 1966

- Boyacı - 1966

- Halime'yi Samanlıkta Vurdular - 1966

- Seni Bekleyeceğim - 1966

- Denizciler Geliyor - 1966

- Kartal Yavrusu Hamido - 1966

- Fakir Bir Kız Sevdim - 1966

- Allaha Ismarladık - 1966

- Seni Sevmiyorum - 1966

- Ben Bir Sokak Kadınıyım - 1966

- Ölmeyen Aşk - 1966

- Yarın Ağlayacağım - 1966

- Bir Millet Uyanıyor - 1966

- Aşkın Kanunu - 1966

- Senede Bir Gün - 1965

- Helal Adanalı Celal - 1965

- Kart Horoz - 1965

- Sürtük - 1965

- Şekerli misin Vay Vay - 1965

- Adım Çıkmış Sarhoşa - 1965

- Bilen Kazanıyor - 1965

- Yalancının Mumu - 1965

- Dokunma Bozulurum - 1965

- Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi - 1964

- Cımbız Ali - 1964

- Gözleri Ömre Bedel - 1964

- Kırk Küçük Anne - 1964

- Sahte Sevgili - 1964

- Var mı Bana Yan Bakan - 1964

- Cübbeli Gelin - 1964

- Şafak Bekçileri - 1963

- Can Pazarı - 1963

- Üç Çapkın Gelin - 1963

- Yedi Kocalı Hürmüz - 1963

- Günahsız Aşıklar - 1962

- Beş Kardeştiler - 1962

- Aşk Güzeldir - 1962

- Şeytan Bunun Neresinde - 1962

- Akasyalar Açarken - 1962

- Şoförün Karısı - 1962

- Damat Beyefendi - 1962

- Gençlik Hülyaları - 1962

- Can Evimden Vurdular - 1962

- Gurbet Yolcuları - 1962

- Minnoş - 1961

- Naciyem - 1961

- Sabırtaşı - 1961

- Biz İnsan Değil miyiz - 1961

- Taş Bebek - 1960

- Kırık Kalpler - 1960

- Ninno - 1959

- Ölürüm de Ayrılmam - 1959

- Zümrüt - 1959

- Sevdalı Gelin - 1959

- Aşk Rüyası - 1959

- Garipler Sokağı - 1959

- Allı Yemeni - 1958

- Sevmek Günah mı - 1958

- Ayrılık - 1958

- Altın Kafes - 1958

- Beraber Ölelim - 1958

- Çitlenbik - 1958

- Pusu - 1957

- Berduş - 1957

- Gelin Ayşem - 1957

- Kalbimin Şarkısı - 1956

- Büyük Sır - 1956

- İlk Ve Son - 1955

- Beklenen Şarkı - 1953