Sadiq Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadiq Abdullahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadiq Abdullahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sadiq Abdullahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sadiq Abdullahi 2 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sadiq Abdullahi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına - tarihinde katılmıştır. Sadiq Abdullahi'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sadiq Abdullahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sadiq Abdullahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sadiq Abdullahi şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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