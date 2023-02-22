Sadiq Abubakar Adamu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadiq Abubakar Adamu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadiq Abubakar Adamu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sadiq Abubakar Adamu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sadiq Abubakar Adamu 9 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sadiq Abubakar Adamu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Linda Sports yapmaktadır. Sadiq Abubakar Adamu, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Sadiq Abubakar Adamu'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Sadiq Abubakar Adamu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sadiq Abubakar Adamu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Ağustos 2015 yılında Haugesund
23 Kasım 2015 yılında Kulüpsüz
1 Ağustos 2020 yılında Enyimba Aba
Sadiq Abubakar Adamu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sadiq Abubakar Adamu şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
Sadiq Abubakar Adamu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nigeria B takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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