Sadiq Shuaibu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadiq Shuaibu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadiq Shuaibu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sadiq Shuaibu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sadiq Shuaibu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sadiq Shuaibu Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Sadiq Shuaibu'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sadiq Shuaibu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sadiq Shuaibu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sadiq Shuaibu şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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